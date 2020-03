Michael Giacchino a une liberté totale – / Film

Michael Giacchino est sur le point de rejoindre les goûts de Danny Elfman, Hans Zimmer, Elliot Goldenthal, et plus encore comme l’une des personnes qui ont créé la musique pour le Caped Crusader. Giacchino est prêt à créer la bande originale de Matt Reeves«S Le Batman, et selon le compositeur, il a toute latitude pour faire ce qu’il veut. Nous avons en fait déjà entendu une partie du score de Giacchino dans le test de caméra publié par Reeves, et il y a encore beaucoup à venir.

The Batman Score

Dans cette vidéo de test de caméra ci-dessus, vous pouvez avoir un aperçu de ce qui attend le score de Michael Giacchino The Batman. En parlant avec Collider, Giacchino a parlé un peu de son approche pour créer une toute nouvelle musique Bat, y compris l’extrait entendu ci-dessus. “Matt et moi en avons parlé pendant longtemps, évidemment et l’année dernière, après avoir lu le script, je me souviens m’être assis et avoir dit” Oh, j’ai une idée, j’ai une idée “, et j’ai écrit cette pièce qui est dans le bande-annonce “, a déclaré le compositeur. «Et Matt l’a eu. C’était juste une version démo de celui-ci, cela n’a même pas été fait avec l’orchestre ou quoi que ce soit, alors il l’avait utilisé dans chacune de ses présentations à Warner Bros. Il le mettrait derrière et serait comme, ” D’accord , voici les costumes », et vous entendez la chose,« Voici la musique », et vous entendez la chose. Alors, quand est venu le temps de publier le [teaser], il était juste comme, “Eh bien, nous devons le mettre avec la musique.” “

Giacchino a également parlé de la liberté dont il dispose dans la création de la partition:

«Je me sentais totalement libre de faire ce que je veux. Matt a toujours été d’accord, c’est notre Batman, c’est notre vision. De la même manière que j’ai toujours aimé, ce que je fais encore sur les bandes dessinées et les romans graphiques de Batman, c’est que chacun de ces artistes, chacun de ces auteurs, ils prennent leur propre mesure à ce qu’ils veulent. C’est leur version de Batman… J’adore quand je vois un roman graphique de Batman dans les années 1800. Pour moi, c’est cool. J’aime ça. Je ne suis pas du genre à dire que Batman doit toujours être ça. C’est comme non, pourquoi? Cela peut être ce que l’artiste veut être et c’est ce qu’il a fait au fil des ans, plusieurs fois. J’adore l’idée de prendre quelque chose et juste de faire notre version. »

Bien que ce ne soit pas grand-chose, il est clair que Giacchino et Reeves s’efforcent de quelque chose de différent, et pas le même vieux même vieux. Pour être juste, tous les scores respectifs de Batman ont été comme ça. La musique gothique de mauvaise humeur de Danny Elfman est très différente de la partition héroïque et explosive d’Elliot Goldenthal et des thèmes de drones et de drones de Hans Zimmer.

Quant à savoir à quoi s’attendre ensuite, Giacchino dit qu’il y a encore plus de musique à entendre alors que le film revient à la production et au marketing. “Nous avons également enregistré un tas d’autres musiques, un tas de thèmes et de choses que personne n’a encore entendu”, a déclaré Giacchino. “Mais ils apparaîtront tous au fur et à mesure que le film reprendra et recommencera la production, et que la vie redeviendra normale, avec un peu de chance bientôt.”

Le Batman est actuellement programmé pour sortir en salles juin 25, 2021.

