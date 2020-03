Michael Giacchino appelle «The Batman» de Robert Pattinson frais

Michael Giacchino, compositeur du prochain film de Robert Pattinson, The Batman a déclaré que l’adaptation à venir était fraîche et différente.

Michael Giacchino, Robert Pattinson et Matt Reeves ont sans aucun doute beaucoup de pression sur leurs épaules. Le film à venir, The Batman, devrait être le premier film Batman solo en direct depuis le film de 2012, The Dark Knight et la conclusion de la trilogie Christopher Nolan Dark Knight. Le film doit également composer avec le fait que ce sera le premier film de Batman à sortir après le départ de Ben Affleck de ce rôle. Mais le compositeur de Batman Michael Giacchino semble penser que le film va impressionner les gens.

Lors d’une récente interview avec Collider, le compositeur de Batman Michale Giacchino a parlé un peu du prochain film de Robert Pattinson. Bien qu’il ne puisse pas révéler de nombreux détails, il a dit qu’il ressentait la même excitation pour le film en lisant une nouvelle bande dessinée avec une nouvelle vision du matériel et a appelé ce que Matt Reeves faisait de nouveau et différent:

«J’adore ça. Je pense que ce qu’il fait est vraiment cool, et c’est différent et ça fait frais. De la façon dont je m’excite quand je vois un nouveau roman graphique ou une bande dessinée sortir avec une nouvelle interprétation. C’est comme ça. “

Que pensez-vous tous des commentaires de Michael Giacchino? D’après ce que vous avez vu de The Batman de Robert Pattinson, le film a-t-il l’air frais et nouveau? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Les détails complets de l’intrigue sur le prochain film de Robert Pattinson The Batman sont actuellement dévoilés, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et contiendrait une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le Caped Crusader pendant ses premières années en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

Source: collisionneur