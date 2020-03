Michael Giacchino de retour en tant que compositeur de Jurassic World Dominion – / Film

Michael Giacchino revient pour composer Jurassic World: Dominion, complétant la trilogie qui a commencé avec son score pour Jurassic World 2015. Selon un nouveau rapport, le compositeur oscarisé a signé pour marquer le troisième film de la franchise relancée, après avoir marqué Jurassic World et sa suite 2018 Jurassic World: Fallen Kingdom.

Selon le Film Music Reporter, Giacchino reviendra pour terminer la trilogie Jurassic World en tant que compositeur du troisième film de la franchise relancée, Jurassic World Dominion.

Les nouvelles ne sont pas une grande surprise, car Giacchino a été une présence constante à travers les deux derniers films de Jurassic World. Co-scénariste et réalisateur de Jurassic World Colin Trevorrow a engagé Giacchino pour suivre la partition emblématique de Jurassic Park de John Williams pour composer pour son redémarrage / suite en 2015. Giacchino est resté avec la franchise pour marquer le J.A. Bayonasuite de Helhel Jurassic World: Fallen Kingdom, tout en maintenant sa relation avec Trevorrow, marquant le drame du cinéaste The Book of Henry en 2017.

Giacchino est l’un des meilleurs compositeurs de films (et les plus assidus) travaillant aujourd’hui, remportant un Oscar pour sa partition sur Pixar’s Up, plusieurs Emmy Awards pour ses partitions pour Lost, et récemment sorti des partitions incroyablement différentes pour Marvel’s Spider-Man: Far From Home et la satire oscarisée de Taika Waititi, Jojo Rabbit. En plus du prochain Jurassic World: Dominion, il a également été enrôlé pour marquer le film de bande dessinée très attendu de Matt Reeves, The Batman.

Écoutez ci-dessous certains des travaux antérieurs de Giacchino sur la franchise Jurassic World. Cela vous retiendra jusqu’à ce que Jurassic World: Dominion arrive en salles 11 juin 2021 (ou plus tard, selon la durée pendant laquelle la production est arrêtée sur le coronavirus).

