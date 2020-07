Michael Jackson avait une supposée chambre secrète pour les enfants, ils disent tout | .

L’un des grands personnalités et musiciens de tous les temps Michael Jackson était également connu comme le roi de la pop, récemment son garde du corps a parlé de « la chambre secrète pour les enfants ».

Il ne fait aucun doute que l’interprète de « Homme dans le miroir » Il continue de faire sa marque non seulement sur ses partisans mais aussi sur ses anciens employés, tels que son garde du corps.

Matt Fides Il a été interviewé et a parlé pour la première fois de ce sujet qui fait longtemps que les fans de Jackson attendent des réponses.

Aujourd’hui, Fides se consacre à entraîneur personnel de célébrités, vous avez donc toujours des contacts avec de grandes célébrités.

C’est à travers une interview pour le podcast de Scott McGlynn qui a partagé l’un des plus grands secrets qui a suscité des attentes parmi les admirateurs du chanteur, bien qu’il n’en ait parlé que sans mentionner le allégations récentes qu’est-ce qui a été fait Michael Jackson ces derniers mois.

Dans le documentaire « Quitter Neverland: Michael Jackson et moi » la famille de l’interprète de « You rock my world » a toujours nié les multiples accusations motivées par le documentaire.

Cependant, sa famille n’a pas pu empêcher certaines rumeurs de circuler sur une chambre secrète qu’il avait. être avec les enfants et que même son garde du corps a confirmé.

« Les critiques essaient de dire qu’il a construit une chambre secrète pour les enfants, mais en réalité elle était déjà là quand il a acheté la maison, c’était une pièce qui paniquait », a-t-il admis.

Il a également ajouté lors de l’entretien que milliardaire c’était une chose très normale d’avoir une chambre ou une salle de panique où vous pourriez vous divertir car à l’intérieur il y avait beaucoup de choses pour vous divertir pendant des jours pairs.

« Plusieurs fois, il y avait des gens qui ont parachuté et les alarmes de la maison se sont déclenchées, alors le personnel lui a dit d’entrer dans la pièce … Ce n’était pas une pièce secrète, c’est ridicule ce que les gens inventent. dommage que sa réputation soit mise à mal par ces accusations « , explication qui a donné sur la maison de Michael Jackson.

Lire aussi: Paris Jackson parle des dommages émotionnels qu’elle a subis après la perte de son père