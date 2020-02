Michael Jackson était chauve, ils ont prétendu qu’il perruque | AP

Après plus de 10 ans du départ du roi de la pop Michael Jackson, tout en lui continue de faire de lui une légende, le fait qu’il a été révélé qu’au moment où il a perdu la vie il portait une perruque a été grandement surpris.

Il a été révélé que Jackson était vraiment chauve les cheveux jusqu’aux épaules que tout le monde voyait étaient faux, il a utilisé une perruque et un tatouage sur son cuir chevelu pour cacher son problème; même attribué à l’accident qu’il a subi lorsque ses cheveux ont pris feu dans une publicité d’une marque renommée de boissons gazeuses.

C’était de la peau et des os, il avait perdu ses cheveux et n’avait pas mangé plus que des pilules au moment de … partir, a déclaré une source proche de Jackson au Sun.

D’autres données effrayantes sont devenues connues comme le fait que le chanteur avait des pilules dissoutes dans son estomac, il ne faisait qu’un repas par jour, comme si cela ne suffisait pas, son corps était plein de cicatrices en raison des injections qu’il recevait quotidiennement de Votre GP

Condray Murray, son médecin a confronté les autorités après le départ de Jackson en raison des conditions étranges dans lesquelles cela s’est produit.

L’examen du corps du roi de la pop a également révélé des coups sur ses genoux, en plus de quelques coupures mystérieuses sur son dos, ils ont dit qu’il avait un corps dévasté par le chirurgies esthétiques, pour les médicaments sur ordonnance et pour l’anorexie.

La source a ajouté que les lèvres de Michael Jackson étaient tatouées en rose tandis que ses sourcils étaient vraiment des tatouages ​​noirs, une partie de son cuir chevelu avait également été tatouée en noir pour combiner la couleur sombre de ses cheveux.

