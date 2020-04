Michael Jackson, Lisa Marie Presley et leur étrange façon d’être intime | .

Lisa Marie Presley, la fille d’Elvis Presley, mariée dans les années 90 avec le roi de la pop Michael Jackson, et comme prévu, il y avait beaucoup de spéculations sur leur mariage et leur véritable relation car ils ne se montraient pas grand-chose au public et leur mariage c’était totalement secret. Plus à part 20 jours plus tôt, il avait signé le divorce avec son ex-partenaire et père de leurs deux fils Danny Keough.

Lisa et Michael se sont rencontrés il y a de nombreuses années alors qu’elle n’avait que 6 ans et 16 ans, il était déjà un garçon célèbre et elle n’était qu’une petite fille innocente. Mais la vie a changé quand il n’avait que 9 ans lorsqu’il a vécu le départ de son père, s’est effondré dans la salle de bain de sa maison. Ce qui l’a amené à avoir un rebelle, à essayer et à abuser de drogues, à être une jeune maman et à vivre très jeune.

C’est ainsi qu’à l’âge de la majorité, il a retrouvé The King of Pop, où ils partagent beaucoup de choses en commun, pas des enfances normales, ainsi qu’un goût pour les choses vraiment excentriques, les amenant à avoir une certaine proximité et une certaine attirance pour les deux. Ils avaient toujours l’air très prudent Dans la façon dont ils ont été vus, ce n’est que quelques jours après leur mariage que Lisa elle-même mentionne avoir rencontré un homme vraiment drôle et non conventionnel comme tout le monde le connaît, mais c’est ce qui a vraiment séduit la belle jeune femme.

Mai 1993: Lisa Marie accompagne Jackson à un concert Omni pour les enfants dans les quartiers de Project Atlanta, en faveur de l’ancien président Jimmy Carter.

Même ses amis étaient vraiment étonnés de la folie de Lisa envers Michael, car il l’avait vraiment beaucoup amoureuse.

Je n’ai aucune idée de ce qu’ils faisaient ou de ce qu’il lui faisait, étant donné que Lisa a un certain penchant pour les non conventionnels, mais elle paniquait avec ce garçon, un ami de Lisa Marie a avoué dans la biographie de Michael Jackson. par J. Randy Taraborrelli.

Ainsi que d’autres intimités qui ont été révélées par Lisa elle-même à des amis proches, où elle a expliqué que le roi de la pop avait des goûts très particuliers au lit. Le couple aimait jouer différents rôles dans l’intimité, ainsi que porter des bijoux. Ce que Lisa n’a jamais pu faire, c’est voir Michael sans maquillage car il ne lui a pas permis de le voir comme ça.

Un employé de la star a révélé au Sun que l’interprète de Bad “cachait des soutiens-gorge en dentelle sous son lit”, assurant que la star “jouait avec elle”.

Un autre employé, Sandy Domz, a partagé que la star avait l’habitude de vaporiser du parfum sur les sous-vêtements de Lisa Marie et de le jeter par terre. Ils assurent que le couple n’a jamais eu de relations.

Avec des informations de Michelle Orozco.

