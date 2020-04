Michael Jackson & Prince Hypothetical IG Live Battle Sheet circule en ligne

Michael Jackson & Prince sont indéniablement deux des plus grands artistes de l’histoire de la musique. Les fans ont voulu célébrer leur héritage en imaginant ce qu’ils aimeraient voir ces deux face à face.



Avec toutes les batailles réelles de Verzuz qui ont récemment pris d’assaut notre chronologie, ce n’était qu’une question de temps avant que les fans commencent à imaginer des matchs que nous ne verrons malheureusement jamais. Pourtant, la question interdite a été posée: qui prendrait la couronne Instagram Live Battle dans un combat musical en tête-à-tête entre Michael Jackson et Prince?

La paire d’icônes est née à quelques mois d’intervalle et est devenue deux des musiciens les plus célèbres de l’histoire. Leur vie a été semée de controverses, bien que très différentes, et ils nous ont tous deux quittés bien trop tôt. Michael Jackson est décédé d’un arrêt cardiaque à la suite d’une combinaison de médicaments dans son système, tandis que Prince est décédé d’une surdose accidentelle. Même avec les circonstances tragiques qui entourent la fin de leurs vies, c’est leur façon de vivre, l’art qu’ils ont créé et la musique qu’ils ont faite qui reste leur héritage durable.

Quelqu’un a imaginé à quoi ressemblerait une bataille en direct entre ces grands et a même défini les chansons à affronter. Les gens sont invités à remplir la chanson qui gagnerait à chaque tour, ou si ce serait une égalité. Bien sûr, les choix de chansons pourraient être déplacés, mais la question demeure: qui sortirait vainqueur? Michael Jackson ou Prince? Consultez la photo ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez.

