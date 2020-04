Michael Jackson, ses meilleurs tubes

Michael Jackson, ses meilleurs succès | .

Près de onze ans après son départ, notre King of Pop Michael Jackson est toujours présent, et pas seulement dans nos cœurs mais dans toute l’industrie musicale. Il ne faut pas un jour pour commémorer une si grande légende, et avec elle l’héritage qu’elle nous a laissé, ses chansons inoubliables.

À un très jeune âge, le roi de la pop, avec ses frères Jackie, Tito, Jermaine, Randy, a formé un groupe appelé Jackson 5Michael était vraiment très petit, mais cela ne l’a jamais empêché de réaliser ses rêves. C’est pour cette raison qu’il annonce ensuite son départ et décide de se lancer en soliste, se positionnant ainsi comme le meilleur et le plus grand artiste pop du moment.

Admiré pour sa façon particulière de danser couplée à sa voix incroyable, sa musique et ses costumes excentriques, ce fut un boom à cette époque et aujourd’hui par les enfants et les adultes, que nous n’oublierons certainement jamais.

Malheureusement, Michael a perdu la vie à 50 ans à cause d’un overd0s! S dans son manoir situé sur North Carolwood Drive le 25 juin 2009, peu de temps après le début de sa tournée. “C’est ça”.

Souvenons-nous des meilleurs tubes de l’histoire du King of Pop:

1

Billie jean

Inclus dans son sixième album studio, Thriller, il est sorti le 2 janvier 1983 en tant que deuxième single. Composé et écrit par Jackson et produit par lui (en tant que coproducteur) et Quincy Jones.

2

La façon dont tu me fais sentir

Inclus dans son septième album studio, Bad, il est sorti en tant que troisième single de l’album le 9 novembre 1987; écrit et composé par Jackson et produit par lui et Quincy Jones.

3

Thriller

Écrit par Rod Temperton et produit par Quincy Jones. Thriller est le septième et dernier single de leur sixième album studio du même nom. Il a été publié le 23 janvier 1984.

4

Mauvais

Faisant partie de son septième album studio éponyme Bad, il est sorti comme deuxième single de cet album en septembre 1987. Écrit par Michael et coproduit par lui et Quincy Jones.

5

Elle est sortie de ma vie

Écrit par Tom Bahler pour Karen Carpenter, qui s’est séparé de lui après avoir découvert qu’il avait eu un enfant avec une autre femme. La chanson a été interprétée par divers artistes.

6

Rock avec vous

Sorti à la fin de 1979, Rock with You a atteint la première place des palmarès Billboard Hot 100 et Hot R & B / Hip-Hop Songs aux États-Unis, et a passé quatre semaines consécutives en tête des palmarès.

7

Battez-le

Chanson écrite et interprétée par Michael Jackson, inspirée d’une visite qu’il a effectuée dans une pépinière de Trenton-New Jersey, retouchée par Eddie Van Halen4 et produite par Quincy Jones

8

Homme dans le miroir

Simple de son septième album Bad sorti le 18 janvier 1988. Il s’agit de l’une des chansons les plus acclamées par l’artiste et a été nominé pour le disque de l’année aux Grammy Awards.

9

Noir ou blanc

Inclus dans son album Dangerous, sorti le 11 novembre 1991. Black or White »est un mélange de pop rock, de danse et de rap.

10

Je ne peux pas arrêter de t’aimer

Joué en duo avec Siedah Garrett, il s’agissait du premier single du septième album solo de l’artiste Bad.

Avec des informations de Michelle Orozco

.