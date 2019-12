Michael Jai White parle à Terry Crews d'agression sexuelle: "Je tuerais quelqu'un!"

Il ne s'agit pas d'irrespect.



Lorsque Terry Crews a déclaré qu'il avait été agressé sexuellement par un cadre hollywoodien, le mouvement #MeToo s'est rallié à l'acteur. Crews a détaillé une histoire de tâtonnement par un agent en 2016 et il a même tenté de porter plainte contre son agresseur. Bien qu'il y ait quelques privilégiés qui se soient fait les champions de l'acteur, d'autres se sont demandé pourquoi il n'avait rien fait à ce sujet lorsque l'incident s'est produit.

L'acteur Michael Jai White a récemment parlé des accusations #MeToo de Terry et a partagé qu'il ne pouvait pas comprendre la perspective de ne pas attaquer un homme qui ferait une telle démarche. "Il y a une partie de moi qui est un peu comme … Je ne peux pas me mettre dans cette situation parce que je n'ai pas ça", a déclaré White. "Si quelqu'un … je vais … je tuerais quelqu'un!" Mal à l'aise, on a demandé à White ce qu'il ferait si un homosexuel saisissait ses soldats. "Je le frapperais probablement très fort dans le plexus solaire", a déclaré l'acteur. "Cela ne laisserait pas une grande marque mais il serait à terre."

"Je me demande si le gars était ivre ou quelque chose," ajouta White à propos de l'homme qui avait violé Terry. Il a été mentionné que l'homme était à la tête de l'une des principales agences de talents d'Hollywood. "Mec, tu peux avoir une arme à feu dans ta main et je te baiserais si tu faisais ça. Je viens d'un endroit différent. Ça n'a pas d'importance. Si je dois y aller, je dois allez. Non. "

White a dit que si c'était un homme de "cinq pieds deux pouces et 115 livres", il penserait à lui donner un laissez-passer parce qu'il ne veut tuer personne sérieusement. "Je vous humilierais publiquement, je viendrais vous chercher au siège de votre [pantalon]. Je ferais quelque chose de si humiliant que vous ne pourrez plus montrer votre visage. "

Il a également été noté que Terry ne voulait pas apparaître comme le grand homme noir qui était l'agresseur, et White a déclaré que Terry avait fait de grands efforts dans sa carrière pour ne pas être reçu sous cet angle. Cependant, White ne s'en soucie pas et réitère qu'un battement aurait eu lieu. "C'est juste une chose différente", a-t-il dit. "Je sais et je vis avec le fait que si quelqu'un me manque de respect, toute ma carrière pourrait être en danger. Mais à partir d'une cellule de prison, je dirai à mes enfants que c'est qui je suis. C'est juste moi." Regardez son clip en entier ci-dessous.

