Michael Jessen affirme que l’émission n’est pas scriptée

Le couple de 90 jours Fiancé Michael Jessen et Juliana Custodio se sont récemment mariés lors de leur saison de l’émission à succès TLC. Cette même saison a été sous le feu des membres de la distribution et des fans, dont plusieurs ont affirmé qu’une trop grande partie de la série était truquée ou scénarisée. Maintenant, Michael Jessen se présente dans un épisode de The Domenick Nati Show pour dire que l’émission n’est pas scriptée après tout.

Michael Jessen dit que «90 Day Fiancé» n’est pas scénarisé, d’autres en désaccord

Lors d’un récent épisode de The Domenick Nati Show, Michael Jessen a discuté avec Domenick Nati si oui ou non 90 Day Fiancé est scénarisé. Alors que Sarah Jessen, l’ex-femme de Michael Jessen, a appelé TLC pour ses choix d’édition, Jessen affirme que la série n’est pas scénarisée.

La star de 90 Day Fiancé a expliqué: «Dire que c’est scénarisé n’est pas juste pour les producteurs de l’émission. Pour être juste, je ne voudrais pas sortir des fusils flamboyants pour une raison quelconque. Mais ce n’est pas scripté. “

Cependant, Jasmin Lahtinen a affirmé le contraire et Emily Larina a exprimé son mécontentement à propos de la façon dont TLC a édité son mari.

Un utilisateur d’Instagram a déclaré à Lahtinen: «J’ai l’impression que vous pensez que vous êtes trop bon pour le monde! Votre attitude craint! On dirait que vous êtes avec lui pour des papiers, juste mon avis. ”

Lahtinen a simplement répondu au commentaire par “Fake tv show”. Dans un autre cas, un fan a commenté: “Vous semblez assez méchant dans la série.”

Lahtinen a répondu: «Agir».

Pendant ce temps, Emily Larina a affirmé que la fiancée de 90 jours avait modifié son mari pour qu’il paraisse mal. Elle a écrit sur Instagram, en partie: «Pendant un certain temps, j’ai été déçue que le monde n’ait pas pu rencontrer la Sasha que je connais. L’homme que je connais réfléchit toujours à la façon dont il peut être un meilleur fournisseur pour sa famille. L’homme qui voit quelque chose dans le magasin et dit: «Je veux envoyer ça à mon père, mon fils, mon frère, etc.» L’homme qui n’a pas beaucoup de biens parce qu’il donne tellement. »

Sarah Jessen n’était pas satisfaite de son montage

Alors que Michael Jessen a précisé que 90 Day Fiancé n’est pas scénarisé, sa femme était un peu contrariée par la façon dont l’une de ses conversations a été modifiée dans l’émission.

Jessen a expliqué: «Mon ex-femme Sarah, vous savez que l’une des choses qui la dérangeait beaucoup, c’était une scène précoce. La première fois qu’elle et Juliana se sont rencontrées, c’était quand nous étions encore à l’appartement que j’avais à Greenwich. Et j’oublie les mots exacts, mais c’était Sarah qui disait quelque chose, je ne m’attends pas à ce que vous soyez une mère de Max et Cece, ou je ne veux pas que vous soyez une mère de Max et Cece. Et l’autre moitié de la citation qui a été commodément laissée de côté était: “parce que vous venez juste d’arriver et je ne veux pas que vous ayez ce genre de pression.” Donc vous savez, bien sûr, la façon dont cela est apparu dans l’émission semblait donner l’impression que Sarah était un peu agressive et essayait d’être territoriale, je suppose. »

“C’était bouleversant pour elle, ce n’était pas sa nature, et ce n’était pas la nature de la relation à l’époque avec Sarah et Juliana”, a-t-il ajouté.

Michael Jessen sur la présence de son ex-femme dans sa vie

Sarah Jessen est une grande partie de la vie de Michael Jessen à ce jour, un fait que certains fans de 90 Day Fiancé semblaient contester.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était gênant d’avoir autant Sarah autour de lui, Michael Jessen a répondu: «Non, en fait ce n’est pas le cas. Le nouveau mari de Sarah, Sean, est en fait l’un de mes amis les plus proches maintenant, nous faisons un projet musical ensemble. Nous avons trouvé la nôtre, une meilleure relation pour nous. Nous nous aimons toujours, mais je suppose que la façon dont la vie fonctionne est que cela s’est avéré être une meilleure façon pour nous d’avoir une relation plus réussie. »

Il semble que Michael Jessen, Sarah Jessen et Juliana Custodio ont fondé une famille heureuse – en espérant de nombreuses années de bonheur futur.