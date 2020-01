Michael Jessen pousse Juliana Custodio tout en réprimandant le public Instagram

Le couple de 90 jours fiancé Michael Jessen et Juliana Custodio ont reçu des réactions mitigées de la part des fans. Alors que de nombreux fans semblent apprécier l’ex-femme de Jessen, Sarah, ainsi que ses deux enfants, CeCe et Max, d’autres sont sceptiques quant à sa relation avec Juliana Custodio.

Les deux ont une différence d’âge assez importante, ce qui a soulevé des sourcils pour les téléspectateurs. De plus, Michael Jessen a fustigé les fans et TLC récemment – il n’est pas satisfait de la façon dont TLC a édité la série, et il semble être un peu maigre en ce qui concerne la négativité des fans. Cela a été particulièrement évident lors de l’une des récentes vies Instagram de Jessen avec Juliana Custodio.

Michael Jessen n’aime pas ce commentaire

Juliana Custodio a fait beaucoup de danse ces derniers temps. Michael Jessen ira occasionnellement en direct sur Instagram et partagera des vidéos de sa femme brésilienne de 23 ans dansant ou discutant avec le public.

Cependant, comme c’est souvent le cas sur Instagram, il y a toujours quelques ennemis qui se cachent dans le public. Et alors que de nombreux utilisateurs essaient simplement de les brosser, il semble que cette fois, Michael Jessen ait atteint sa limite. Alors que Juliana a expliqué à la caméra qu’elle ne lisait pas souvent les nombreux commentaires, Jessen a décidé de prendre le relais.

Un utilisateur a écrit: «Je pense que vous devez avoir 13 ans sur Instagram. Êtes-vous assez vieux? ”

Jessen a répondu: «Oh wow Pierre… .bonne… .J’ai pas entendu ça 1000 fois… .avoir un grand 2020 [sic]. ”

Michael prend le relais et pousse Juliana hors de vue

La star du 90 Day Fiancé a ensuite échangé la vue de la caméra de Juliana sur son propre visage et a dit: «Attendez, faites une pause. Vous savez quoi, pour vous tous, honnêtement. C’est une nouvelle année, c’est 2020, et ceux d’entre vous qui ne font que dire des bêtises, je pense pour vous, et ceux d’entre vous qui disent de belles choses, c’est pour cela que nous essayons de partager cela “

Michael s’est coupé un moment afin de pousser le front de Juliana hors de la vidéo lorsqu’elle a essayé de s’impliquer. Aucun commentaire, juste un coup rapide pour la pousser hors du cadre. Chic.

«Vous savez quoi, nous signons, et pour ceux d’entre vous qui aiment et vous soutiennent, nous vous aimons et vous soutenons, et nous avons une merveilleuse année 2020. Pour ceux d’entre vous qui sont seuls et qui ont honte et sont coupables que vous ayez un tel vie misérable et pas d’amis et tout ce que vous pouvez faire maintenant est de dire des choses désagréables et stupides à propos de Juliana et moi, je suis désolé pour vous. “

Les fans réagissent au comportement de Michael Jessen

Un fan de 90 Day Fiancé a posté un enregistrement de la vidéo en direct sur un sous-titre dédié à l’émission. Les fans ont rapidement déchiré Michael Jessen pour son comportement, en particulier envers Juliana Custodio.

Un utilisateur a écrit: «J’ai dû revoir lentement pour m’assurer que ce n’était pas un chien qu’il était en train d’écraser. Effectivement, c’est sa femme bien-aimée. Rien ne dit «amour» comme une paume puissante au visage. »

Un autre Redditor a commenté: “J’ai vu plusieurs de ses vies où il agit comme si elle était une adolescente agaçante se mettant dans son visage grincheux.”

“Je n’avais pas vu cette partie de leur vidéo du Nouvel An ridiculement longue. Michael est un vrai travail. Comment pourriez-vous penser que montrer votre très jeune épouse en secouant maladroitement ses fesses pendant que vous vous asseyez lentement et dites oui bébé va fille tout en ayant l’air de devoir faire caca irait bien? », A demandé un autre commentateur.

«Il agit si maudit jeune… parlant comme un adolescent« ceux d’entre vous qui n’ont pas de vie bla bla bla… », cela montre-t-il une vie et une relation matures et saines pour montrer à votre femme qui twerk pour que le monde voie? Il est tellement flippant », a expliqué un Redditor.

Il semble que les téléspectateurs ne soient pas particulièrement impressionnés par Michael Jessen ces jours-ci.