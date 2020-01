Michael Jordan ouvre des hôpitaux pour les personnes à faible revenu

Cette excellente nouvelle mérite d’être applaudie et admirée, car le joueur de la NBA a officiellement ouvert la première des deux cliniques médicales qui offriront des services de santé gratuits aux personnes à faible revenu dans la ville de Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis. .UU

Bien que la clinique ait coûté 7 millions de dollars, Michael Jordan a déclaré qu’il avait fait don de l’argent avec plaisir, car il est très reconnaissant pour tout le soutien qu’il a reçu de ses disciples.

«C’est quelque chose de très émouvant pour moi, pouvoir redonner à la communauté qui m’a soutenu au fil des ans est très réconfortant.» – Jordan a commenté lors de son discours d’inauguration.

«L’argent n’est pas un problème pour moi. C’est l’engagement de faire une différence et d’avoir un impact sur la communauté et qui à l’avenir aura un impact sur la ville de Charlotte. » – at-il ajouté.

La «Clinique familiale Michael Jordan» Il a été créé en collaboration avec Novant Health, un centre auquel Jordan et les Hornets avaient déjà fait un don de 750 000 $ les années précédentes, et est situé à West Charlotte.

La clinique vise à servir les personnes sans assurance médicale et on prévoit que plus de 350 000 adultes et enfants seront traités au cours des 5 premières années.

Sharelle Blake, une voisine de clinique qui s’y rend également, a déclaré à Fox 46 que «C’est une grande bénédiction pour le quartier de Camp Greene. Il y a beaucoup de gens vivant ici qui ont un faible revenu et n’ont pas d’assurance maladie. Il y a des enfants ici qui ont besoin de vaccination pour aller à l’école et qui n’ont pas d’assurance, ils n’ont pas de formulaire. »

Il est prévu que dans quelques années, la deuxième clinique commencera à fonctionner du côté est de la ville de Charlotte.

Sans aucun doute, Michael Jordan a fait un grand geste d’humilité pour aider les personnes dans le besoin de sa communauté. Félicitations et merci beaucoup!

