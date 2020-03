Michael Jordan risque une libération conditionnelle pour un homme qui a tué son père en 1993

Le père de Micahel Jordan, James Jordan Sr., a été assassiné alors qu’il faisait une sieste à une halte. Maintenant, l’un de ses assassins est en liberté conditionnelle.



À l’été 1993, James R. Jordan, Sr., 56 ans, s’est arrêté dans une halte en Caroline du Nord sur le chemin du retour des funérailles. Pendant qu’il était là, il s’est endormi à l’intérieur de sa Lexus rouge – un cadeau de son fils Michael Jordan – et a été tué par balle de façon inattendue. Daniel Andre Green et Larry Martin Demery, les hommes derrière le meurtre, ont ensuite volé la voiture et jeté le corps de James sur un pont. Il n’a été localisé que 11 jours plus tard. Il a fallu encore 10 jours pour l’identifier correctement en raison de l’état de sa composition. Il a finalement été inhumé le 15 août.

Alors qu’ils roulaient dans la voiture de James, Green et Demerey se sont vite rendu compte qu’ils venaient de tuer le père de l’icône de basket-ball Michael Jordan. Michael avait donné à son père deux bagues de championnat NBA qui étaient à l’intérieur du véhicule, alors les deux meurtriers les ont volés. Ils étaient même assez audacieux pour utiliser le téléphone portable de James pour passer des appels, conduisant finalement les enquêteurs directement à eux. Les deux hommes accuseraient l’autre d’appuyer sur la détente. Ils ont tous deux été condamnés à la prison à vie.

Aujourd’hui, près de 27 ans plus tard, Demery, 44 ans, est en liberté conditionnelle. En 1993, Demerey aurait plaidé coupable de meurtre au premier degré, de vol à main armée et de complot en vue de commettre un vol. Cette année-là, Michael a parlé à Oprah Winfrey du meurtre de son père. L’animateur de talk-show a demandé à la légende du basket-ball s’il voudrait jamais s’asseoir avec les deux hommes qui ont tué son père.

“Non, parce que je ne veux pas savoir”, a-t-il dit. «Parce que ça me ferait probablement encore plus mal juste de connaître leurs raisons. Parce que si c’est le cas, cela n’aura aucun sens pour les raisons. C’est mieux que je ne sais pas. “

