Michael Keaton était censé apparaître dans une crise sur des terres infinies

Bien que nous nous soyons retrouvés avec beaucoup de camées dans «La crise de la CW» sur Infinite Earths», Il y en avait beaucoup qui ont été supprimés, soit pour des raisons de temps, soit en raison de conflits d’horaire et d’autres raisons. Dans ce contexte, nous avons raté le retour de Michael Rosenbaum en tant que Lex Luthor, alors qu’il semble que d’autres rumeurs, comme Tom Welling apparaissant en costume, ne pouvaient tout simplement pas être élaborées. L’une des absences les plus décevantes de “Crisis” était le caméo de Michael Keaton en tant que Bruce Wayne, ce qui n’était pas hors de question compte tenu des premières taquineries de la production.

Selon FandomWire, The CW tenait à faire venir Keaton pour reprendre son rôle dans Batman et Batman Returns de Tim Burton, ne serait-ce que pour un caméo. En fin de compte, nous n’avons reçu qu’un aperçu alléchant de l’horizon de Gotham City sur Terre-89, de la partition emblématique de Danny Elfman et d’Alexander Knox de Robert Wuhl souhaitant que le “grand gars” soit au courant du ciel rouge qui approche de la ville. Wuhl lisait également un article avec le titre “Batman Captures Joker”, qui ne semble pas avoir de sens avec la continuité des films de Burton, mais qui est quand même assez satisfaisant.

Cependant, ce journal aurait pu montrer un titre différent, gracieuseté d’une photo divulguée, disponible ci-dessus, de la couverture avant avec Bruce Wayne de Michael Keaton, et de l’histoire «PDG de WayneTech – Bruce Wayne pour épouser la socialiste Selina Kyle». n’aurait pas été un camée de Keaton, avec l’image prise lors de son premier rôle en tant que Bruce Wayne, cela aurait sans doute amélioré la scène trop brève que nous avons finalement reçue avec Wuhl.

En fin de compte, il semble que The CW n’ait pas pu conclure un accord pour Keaton, bien qu’ils aient pu faire appel à Kevin Conroy pour une performance prolongée en tant que futur Batman. Tout n’est pas perdu, cependant, pour les fans souhaitant voir Keaton revenir à un personnage emblématique, l’acteur apparemment apparaissant dans le Beetlejuice 2 au geste long. De plus, Keaton est régulièrement lié à un film Batman Beyond en direct, donc “Crise sur des terres infinies“Ce n’est peut-être pas la dernière occasion de le voir à nouveau devenir Batman, bien qu’il soit moins probable que ce soit la version Burton du personnage.