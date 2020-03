Michael Mando, star de Better Call Saul, déclare que le prequel devient “ Breaking Bad ” dans la saison 5

Better Call Saul raconte comment Jimmy McGill (Bob Odenkirk) est devenu le Saul Goodman que Breakout Bad connaît de tout le monde. Maintenant que le spin-off prequel en est à sa cinquième saison, il se rapproche du début de l’histoire de Walter White. Michael Mando dit qu’il y arrive dans la saison 5.

Michael Mando | Greg Lewis / AMC / Sony Pictures Televisoin

Mando joue Nacho Varga, un nouveau personnage de Better Call Saul. Il s’est entretenu avec des journalistes le 16 janvier et a expliqué comment la saison 5 de Better Call Saul devient Breaking Bad. Better Call Saul est diffusé le lundi à 21 h. sur AMC.

Michael Mando dit que «Better Call Saul» porte ses fruits «Breaking Bad» dans la saison 5

Breaking Bad a duré cinq saisons. C’était l’histoire complète jusqu’à El Camino: un film de rupture en 2019, alors les fans se sont tournés vers Better Call Saul pour livrer. Quatre saisons de Saul ont retenu l’audience de Breaking Bad, mais Mando promet que la saison 5 en offrira encore plus.

Michael Mando | Page Warrick / AMC / Sony Pictures Television

“C’est la saison que tous les fans de Breaking Bad attendaient”, a déclaré Mand osaid. “Quand la série a commencé et que tous les fans de Breaking Bad ont dit” Oh mon Dieu, c’est comme la saison 6 de Breaking Bad “, c’est la saison dont ils parlent. Et tous les fans de Better Call Saul qui disent: “Oh mon Dieu, si toutes ces histoires portent leurs fruits, ça va être fou”, c’est la saison. “”

Michael Mando parviendra-t-il à passer par «Better Call Saul»?

Nacho n’est pas un personnage de Better Call Saul. Kim Wexler (Rhea Seehorn) non plus, les fans s’inquiètent donc pour eux deux.

Michael Mando (r) et l’entente | Page Warrick / AMC / Sony Pictures Television

«Mec, je peux vous dire que cette saison, j’ai des moments où je pensais que c’était fini. Je ne peux pas vous dire si je m’en sort vivant ou non, mais je peux vous dire que très tôt dans la saison, je ne voyais pas comment j’allais m’en sortir vivant. Pour les personnages qui passent à l’année prochaine, c’est comme les montagnes russes, je ne sais pas comment ils peuvent l’arrêter. Pour un spectacle qui tire tant de fierté de la gravure lente, je ne sais pas comment vous pouvez ralentir la gravure là où nous en sommes actuellement. À la fin de cette saison, vous allez, “Tout le monde est mort.” “

Michael Mando, interview de la table ronde Better Call Saul, 16/01/2020

Si la saison 5 est déjà “Breaking Bad”, que réserve la saison 6?

Better Call Saul durera une saison de plus que Breaking Bad. Sa sixième saison sera sa dernière, et elle totalisera 63 épisodes pour Breaking Bad’s 62. Il y aura encore beaucoup d’histoire à conclure dans une dernière saison. Si la saison 5 est une indication, cela va être brutal.

L-R: Bob Odenkirk, Michael Mando | Greg Lewis / AMC / Sony Pictures Television

“Je peux honnêtement dire [5 is] notre meilleure saison », a déclaré Mando. «Je peux dire que cette saison nous a donné un coup de pied au cul. Mec, c’était long. C’était lourd. Nous avons eu de longues nuits. Les budgets, les scripts, les trucs que nous devions tourner semblaient impossibles à tourner dans les jours où nous devions tourner. Parfois, nous ne pouvions même pas faire notre emploi du temps et terminer à temps. C’était tellement ambitieux et nous sommes tous restés ensemble. Quatre, cinq, six heures du matin ont dit: “Nous donnons tout ce que nous avons obtenu cette saison.” “