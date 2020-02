Michael Pena, star d’Ant-Man, ne sait pas si Luis a survécu au claquement de Thanos

La star d’Ant-Man, Michael Pena, a révélé qu’il ne savait pas si Luis avait survécu à la décimation de Thanos.

Lorsque Thanos a utilisé les Infinity Stones pour éliminer la moitié de la population de l’univers à la fin de Avengers: Infinity War, les fans ont regardé certains de leurs héros préférés disparaître de l’existence. Cependant, le sort de chaque personnage du MCU n’a pas été révélé à l’écran, laissant les fans se demander si des favoris tels que Luis de Michael Pena d’Ant-Man ont survécu à la décimation de Thanos.

Alors que certains pourraient soupçonner que Michael Pena l’aurait déjà su, il semble que la star d’Ant-Man soit toujours aussi incertaine que tout le monde. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, Michael Pena a révélé qu’il ne connaissait toujours pas le mot officiel sur ce qui est arrivé à son personnage Ant-Man après le fameux cliché de Thanos:

«Mec, tu sais quoi? Je n’ai aucune idée. Ant-Man 3 ne sera pas abattu avant un an ou deux. Après mon implication dans les deux premiers films Ant-Man, nous ne saurons vraiment ce qui va se passer qu’un à deux mois avant le tournage. Pour être honnête, je n’ai aucune idée de ce qui se passe. En ce moment, Marvel est dans une position vraiment cool où ils peuvent briser le cœur par qui ils ramènent et qui ne le font pas. Mais je suis toujours intéressé même si je n’ai aucune idée de ce qui va se passer et j’ai hâte de le découvrir. “

Heureusement, Michael Pena n’a probablement pas besoin de s’inquiéter du sort de son personnage Ant-Man, étant donné que les Avengers ont spécifiquement utilisé les Infinity Stones pour être tout le monde que Thanos a effacé. Aimeriez-vous voir Michael Pena revenir? Faites-nous part de vos réflexions sur Michael Pena ci-dessous!

Réalisé par Peyton Reed avec Paul Rudd et Evangeline Lilly reprenant leurs rôles de Scott Lang et Hope Van Dyne, Ant-Man 3 devrait sortir dans les salles en 2022. En attendant, les fans peuvent revoir la dernière apparition de Michael Pena en tant que Luis dans Ant-Man et The Wasp sur tous les formats de médias domestiques.

De l’univers cinématographique Marvel vient “Ant-Man et la guêpe”, un nouveau chapitre mettant en vedette des héros avec la capacité étonnante de rétrécir. Au lendemain de “Captain America: Civil War”, Scott Lang est aux prises avec les conséquences de ses choix à la fois de super-héros et de père. Alors qu’il lutte pour rééquilibrer sa vie familiale avec ses responsabilités d’Ant-Man, il est confronté à Hope van Dyne et au Dr Hank Pym avec une nouvelle mission urgente. Scott doit à nouveau enfiler le costume et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe alors que l’équipe travaille ensemble pour découvrir des secrets du passé.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et The Wasp stars Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip “T.I.” Harris, David Dastmalchian, Hannah John-Kamen, Abby Ryder Fortson, Randall Park, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne et Michael Douglas en tant que Dr Hank Pym.

Ant-Man et The Wasp est désormais disponible en Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: The Hollywood Reporter

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC