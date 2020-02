Michael Peña veut revenir à Marvel pour ‘Ant-Man 3’

La star d’Ant-Man Michael Peña veut revenir dans l’univers cinématographique Marvel pour Ant-Man 3.

Les films Ant-Man ont quelque chose d’un endroit intéressant dans l’univers cinématographique Marvel. Les films sortent fréquemment juste après un film croisé majeur et génèrent très rarement le même niveau de succès critique et financier. Quoi qu’il en soit, les films ont encore leurs qualités durables, notamment Luis de Michael Peña.

Dans les films Ant-Man, Michael Peña incarne le meilleur ami de Scott Lang, Luis. Les deux se rencontrent en prison et sont restés amis après leur libération. Maintenant, Michael Peña veut reprendre le rôle d’Ant-Man 3, mais dans une récente interview avec Coming Soon, il a révélé qu’il ne savait pas s’il reviendrait:

«Pour le dernier, je ne savais pas vraiment dans quelle capacité j’allais revenir ou si j’allais revenir. Je pense qu’ils sont à un an du tournage, je pense que ce serait génial si je pouvais en faire un troisième. Mais on ne sait jamais, surtout avec tout ce qui s’est passé dans Endgame. En ce moment, Marvel est dans une situation où ils peuvent écraser certaines attentes, ils vont devoir écraser certaines attentes d’autres personnages, pas seulement les miens, alors j’espère que je ferai la coupe. “

Que pensez-vous tous des commentaires de Michael Peña? Espérez-vous le voir dans Ant-Man 3? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Luis de Michael Peña a été vu pour la dernière fois dans Ant-Man et The Wasp:

De l’univers cinématographique Marvel vient “Ant-Man et la guêpe”, un nouveau chapitre mettant en vedette des héros avec la capacité étonnante de rétrécir. Au lendemain de “Captain America: Civil War”, Scott Lang est aux prises avec les conséquences de ses choix à la fois de super-héros et de père. Alors qu’il lutte pour rééquilibrer sa vie familiale avec ses responsabilités d’Ant-Man, il est confronté à Hope van Dyne et au Dr Hank Pym avec une nouvelle mission urgente. Scott doit à nouveau enfiler le costume et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe alors que l’équipe travaille ensemble pour découvrir des secrets du passé.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et The Wasp stars Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip «TI» Harris, David Dastmalchian, Hannah John-Kamen, Abby Ryder Fortson, Randall Park , Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne et Michael Douglas en tant que Dr. Hank Pym.

Ant-Man et The Wasp est désormais disponible en Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Coming Soon.net

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC