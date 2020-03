Michael quitterait-il Sasha pour Willow?

Trouver les correspondances parfaites avec les couples de feuilletons est ce qui fait que ces émissions résonnent encore auprès des téléspectateurs. On parle encore des accouplements romantiques de l’Hôpital général, des décennies après que le couple le plus célèbre (Luke et Laura) soit devenu le modèle.

Plus récemment, la relation entre Michael Corinthos et Sasha Gilmore (Chad Duell et Sofia Mattsson) continue de créer beaucoup de discussions en ligne.

Il semble que Michael pourrait quitter Sasha pour Willow Tait (Katelyn MacMullen), principalement en raison d’objectifs de vie différents, voire de raisons légales. Pour mieux comprendre pourquoi cela pourrait arriver, il faut remonter au début lorsque Michael a rencontré Sasha pour la première fois.

Quand ils l’ont fait, Sasha était seulement à Port Charles pour se faire passer pour la fille de Nina Reeves. Elle l’a fait sous la direction de Valentin Cassadine, ce qui a finalement conduit à l’arrestation de Sasha pour fraude.

Initialement, Michael et Sasha ont réussi

CHAD DUELL, STEVE BURTON | Nick Agro via .

Lorsque Michael a rencontré Sasha pour la première fois, il y a eu des feux d’artifice instantanés. Cependant, il ne savait pas qu’elle était à Port Charles pour commettre une fraude. Une fois qu’il en a pris connaissance, il évite de le laisser perturber leur relation.

Une telle aventure romantique pourrait être considérée comme déjà dangereuse étant donné que Michael est le fils adoptif du patron de la mafia Sonny Corinthos.

Considérant que Sasha était quelque peu malhonnête de toute façon, Michael ne semblait pas ignorer sa déception initiale. Au fil du temps, cependant, les deux ont commencé à dériver quelque peu. Cela s’explique en partie par le fait que Michael était préoccupé par le fait que Sasha soit trop proche de certaines des activités criminelles du cercle restreint de Corinthos.

Dans des épisodes plus récents, Michael a commencé à montrer plus d’intérêt pour Willow qui avait changé le fils de Michael avec le sien à la naissance. C’était pendant le mariage de Michael avec Nelle Benson et la naissance de son fils Jonah. Willow avait échangé son enfant (Wiley) à la place de Jonah à l’hôpital.

Les preuves montrent que Michael pourrait avoir à épouser Willow comme manœuvre légale

Sasha est vraiment une personne complice pour trouver des moyens de contourner des problèmes complexes. Elle est toujours proche de Michael et veut l’épouser, même si les inquiétudes familiales viennent dans le casier judiciaire de Sasha étant mauvais pour avoir obtenu la garde de Wiley.

Pour contourner ce problème, Sasha a conçu un plan pour Michael d’épouser Willow comme solution de contournement. S’il le fait, il pourrait obtenir la garde de Wiley et le protéger de la vengeance Nelle Benson.

Aussi alambiqué que cela puisse être, cela pourrait fonctionner dans l’intérêt de la garde. Là encore, il y a vraiment des sentiments entre Michael et Willow. Non pas que les fans soient tous sur la même page à propos de ces deux époux.

Le plus gros navire est pour Willow de rester impliqué avec Harrison Chase (Josh Swickard) car certains fans pensent qu’ils ont une meilleure chimie. Ce qui se passe finalement peut être différent si Michael et Sasha semblent en désaccord sur le fait qu’elle soit maman.

Harrison Chase pourrait se connecter avec Sasha lorsque Michael épouse Willow

Si l’amour est réel entre Michael et Willow pour obtenir la garde de Wiley, cela peut changer la dynamique de ce que les fans veulent vraiment voir. Les téléspectateurs doivent maintenant savoir que tout cela est stratégique de la part de l’équipe de rédaction pour créer des situations romantiques complexes.

Les couples que les fans veulent voir sont parfois déchirés les uns des autres en raison des circonstances de l’intrigue. Alors que Harrison et Willow auraient pu être un couple plus attrayant, le premier pourrait finir par épouser Sasha après le départ de Michael.

Les cliffhangers romantiques comme celui-ci expliquent pourquoi les feuilletons sont toujours accrochés et pourquoi l’Hôpital général est généralement le mieux noté de ceux qui restent. Le plus intéressant est l’idée que Michael peut simplement épouser Willow temporairement pour récupérer Wiley, puis retourner à Sasha.

Attendez-vous à ce que tout se répète si une telle chose se produit, le désir des fans de “Chillow” pourrait se produire avant la fin de la saison.