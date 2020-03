Michael Rapaport blâme Kim Kardashian au cours du drame de Taylor Swift

Michael Rapaport est connu pour ses coups de gueule explosifs qu’il partage avec les médias sociaux, et cette fois, il a visé les “f * cking lunatic Kardashians”.



Kim Kardashian et Taylor Swift se débrouillaient très bien tout seuls avec leur récente prise de bec sur Internet, mais Michael Rapaport ne pouvait tout simplement pas retenir l’ajout de ses deux cents. Récemment, le fossé passé entre Kanye West et Swift a de nouveau redressé la tête. La vidéo complète de leur discussion sur son single “Famous” a frappé les rues, amenant Kim et Swift à s’engager dans une guerre des mots sur les réseaux sociaux.

Amanda Edwards / Intermittent / .

Kim a déclaré à la chanteuse “personne ne se soucie plus” de la controverse alors que Swift, avec son manager, a accusé la star de téléréalité de trafiquer des vidéos précédentes. Peu de temps après, Rapaport a partagé une vidéo de lui-même dénigrant Kim et tout ce qu’elle défend. “Personne ne s’en soucie, d’accord. Personne ne s’en fout de ces conneries avec toi et Taylor Swift”, a-t-il dit. “Ou f * cking kooky Kanye et Taylor f * cking Swift – s’il ne s’est jamais précipité là-bas et a remporté le prix de Swifty, nous n’en parlerions toujours pas. Le seul qui en parle encore, c’est vous.”

L’acteur a ensuite accusé Kim de l’avoir fait parce que “votre émission de f * cking est en première jeudi”. Rapaport a également mis Kanye au défi de rencontrer un homme la prochaine fois qu’il voudrait interrompre un discours de récompense. “Faites-le au clan Wu-Tang”, a-t-il dit. “Ou faites-le à l’un de ces mecs des Red Hot Chili Peppers. Ils vont le f * ckin ‘dropkick lui hors de la scène f * cking. F * cking fous Kardashians.” Regardez le clip ci-dessous.

