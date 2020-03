Michael revient dans Halloween terrifiant tue la bande-annonce des fans

Qui aurait pensé qu’ils pourraient extraire plus de jus de la Halloween la franchise? Là encore, lorsque vous obtiendrez la reine des cris d’origine, Jamie Lee Curtis, les fans reviendront probablement également et ils l’ont certainement fait, car le redémarrage de 2018 a été un énorme succès, gagnant plus de 250 millions de dollars au box-office national.

La fin du film impliquait cependant que c’était tout. Plus de Michael Myers. Mais chaque film d’Halloween ne se termine-t-il pas ainsi? Oui, Michael n’est jamais vraiment parti depuis longtemps et nous obtenons maintenant non plus une mais deux suites de Curtis et du réalisateur David Gordon Green. Halloween Kills arrive plus tard cette année et Halloween Ends sort en octobre 2021.

Mais nous n’avons pas à attendre aussi longtemps pour voir un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la première suite, car Billy Crammer, éditeur de fan-trailer extraordinaire, a un autre excellent aperçu pour nous. Et vous pouvez le vérifier par vous-même dans le lecteur ci-dessus.

Ce qui est génial avec cette vidéo en particulier, c’est qu’elle incorpore la formidable émission Netflix Mindhunter, qui traite des premiers jours des efforts du FBI pour dresser le profil des tueurs en série et en apprendre davantage sur ce qui les pousse à attraper les autres en menant des entretiens avec des meurtriers incarcérés.

En fait, regarder cette bande-annonce me fait penser qu’ils devraient faire une série Netflix où les forces de l’ordre interviewent des tueurs de films comme Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, etc. Ce serait une bonne idée et cocher la case de l’univers partagé qui de nombreux studios en raffolent.

Je suppose que le seul blocage serait les droits sur différents personnages, mais ils peuvent sûrement résoudre ce problème. Je veux dire, si Sony et Disney peuvent se réunir pour amener Spider-Man dans le MCU, alors pourquoi ne pouvons-nous pas amener ces personnes étranges de notre part et de Pennywise dans la même pièce? Les gens regarderaient l’enfer.

Quoi qu’il en soit, Halloween tue ouvre le 16 octobre 2020 et cette nouvelle bande-annonce de fans de Crammer nous plait beaucoup.