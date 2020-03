Michael Rooker a presque joué un autre personnage des Gardiens de la Galaxie

Michael Rooker a récemment révélé qu’il avait presque joué un personnage différent dans Guardians of the Galaxy.

L’un des personnages les plus remarquables des Gardiens de la Galaxie était Yondu de Michael Rooker, mais il s’avère que la star n’a presque pas joué le chef des Ravagers. Avant le début du tournage du projet Marvel Studios, Michael Rooker était sur The Walking Dead, ce qui signifiait que la star devait s’assurer que son calendrier pour le spectacle de zombies correspondait à Guardians of the Galaxy.

Au GalaxyCon Richmond, ComicBook.com était sur place pour entendre que Michael Rooker avait finalement eu la chance de jouer à Yondu une fois qu’il avait découvert que son personnage Walking Dead, Merle Dixon, allait se faire tuer. Mais avant que Michael Rooker ne le sache, il a été engagé pour jouer un rôle différent.

«J’ai appelé James Gunn et lui ai dit:« Je peux faire Yondu maintenant. J’étais à l’aéroport et James et moi venions de parler, et nous nous disions: «Oh mec, merde, ce truc de Walking Dead continue. Vous filmez le film, Guardians 1, juste au moment où nous tournons la saison. “Et donc j’allais jouer un autre rôle dans Guardians of the Galaxy.”

Il s’avère que Michael Rooker allait à l’origine jouer Korath le Pursuer dans Guardians of the Galaxy, le rôle qui a finalement été attribué à Djimon Hounsou. Michael Rooker a continué en expliquant comment, une fois qu’il savait que son personnage dans Walking Dead était définitivement parti, il avait appelé James Gunn pour obtenir le rôle de Yondu.

«J’ai regardé les dates et ils m’ont dit:« C’est tellement top secret. Ne le dis à personne. Ne laissez cela à personne. J’ai dit: «Absolument, pas de problème!» J’ai quitté cette conversation et j’ai sorti mon téléphone portable, j’ai dit: «Hey Gunn, devine quoi? Ils ont juste tué mon cul, mec. Je peux faire Yondu. “Et il dit:” Sh-t, ouais !! “Et c’est comme ça que ça a fonctionné.”

En fin de compte, c’est toujours bien lorsque vous planifiez des conflits comme celui-ci. Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre jouer le rôle de Yondu dans Guardians of the Galaxy que Michael Rooker. En raison de Michael Rooker, nous avons obtenu l’un des personnages les plus emblématiques de l’univers cinématographique Marvel sous la forme de Yondu.

Les détails du troisième chapitre de la trilogie James Gunn Les Gardiens de la Galaxie sont actuellement inconnus, bien que le film explore probablement les ramifications des événements qui changent l’univers dans Avengers: Fin de partie. Le film devrait également être la dernière sortie de cette itération actuelle des Gardiens de la Galaxie.

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait incarner Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki et Sean Gunn. L’implication de Chris Hemsworth est spéculée, en raison du fait que Thor a rejoint les Gardiens à la fin de Avengers: Fin de partie, mais elle n’a pas encore été confirmée par Marvel Studios ou James Gunn.

Source: ComicBook.com