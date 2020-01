Michael Rooker dit que l’AMC “bon marché” a conduit à la mort de Merle sur “Walking Dead”

Michael Rooker a réfléchi à la raison derrière la mort de Merle dans The Walking Dead d’AMC.

Après avoir fait une apparition relativement brève mais mémorable dans la première saison de The Walking Walking, Merle Dixon de Michael Rooker ne refit surface que lors de la troisième saison de la saison AMC. Alors que Merle Dixon de Michael Rooker était initialement le bras droit du méchant gouverneur pendant la majeure partie de la troisième saison de The Walking Dead, Merle a finalement été tué par le méchant après avoir excité le leader de Woodbury.

Lors d’une récente apparition en tant que Wales Comic-Con, on a demandé à Michael Rooker s’il préférait les Gardiens de la Galaxie de Marvel Studios, dans lequel il interprétait Yondu, ou The Walking Dead d’AMC. Bien que Michael Rooker n’ait pas choisi entre les deux, l’ancien de Walking Dead n’a pas fait qu’il ait gagné plus d’argent sur le film des studios Marvel et a révélé qu’il soupçonnait Merle d’être tué parce qu’AMC était trop «bon marché» pour le payer pour une saison supplémentaire :

“Je ne préfère pas non plus. J’ai gagné plus d’argent avec les Gardiens. Walking Dead, ils étaient bon marché. AMC était très bon marché. C’est probablement pourquoi ils m’ont tué, car ils savaient que j’allais gagner plus d’argent la saison prochaine. “

Voici le synopsis officiel de The Walking Dead saison 10:

Quelques mois après la fin de la saison 9, les communautés collectées sont toujours confrontées aux séquelles de l’horrible démonstration de pouvoir d’Alpha, respectant à contrecœur la nouvelle frontière qui leur est imposée, tout en s’organisant en une force de combat de style milice, se préparant à une bataille qui peut être inévitable.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Jeffrey Dean Morgan, Khary Payton, Cooper Andrews, Callan McAuliffe, Nadia Hilker, Eleanor Matsuura, Lauren Ridloff, Cailey Fleming, Cassady McClincy, Ryan Hurst et Samantha Morton comme Alpha.

La saison 10 de Walking Dead reprendra le 23 février 2020 sur AMC.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

