Michael Rooker dit que personne n’a gagné d’argent tôt dans “ The Walking Dead ”

Michale Rooker n’a pas hésité à partager son mécontentement face à la gestion par AMC de The Walking Dead. Dans l’émission, Rooker a joué Merle Dixon, le frère volatile de Daryl Dixon de Norman Reedus. Le personnage est apparu à l’origine dans seulement deux épisodes de la première saison de la série avant de disparaître complètement et de réapparaître comme une hallucination dans la deuxième saison. Il est ensuite devenu un personnage de soutien pour la troisième saison de The Walking Dead avant d’être tué par son principal antagoniste, The Governor.

Plus tôt cette année, Michael Rooker a parlé un peu de la mort de son personnage dans The Walking Dead. Il a prétendu qu’AMC était bon marché et ne voulait pas avoir à lui payer plus d’argent pour des saisons supplémentaires. Maintenant, Michael Rooker a de nouveau parlé d’AMC et de The Walking Dead. En parlant à Inside of You Podcast, l’acteur affirme que personne n’a fait d’argent sur les premières saisons de la série:

«Étaient-ils bon marché? Bien sûr, ils étaient bon marché. Allez, donnez-moi une pause! Es-tu sérieux? Personne n’a reçu d’argent ces trois ou quatre premières saisons. Et nous l’avons tué, mec. Nous avons travaillé nos fesses et nous avons fait cette série. Mais personne n’a d’argent. »

