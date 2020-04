Michael Rosenbaum de Smallville sur le mouvement Snyder Cut de la Justice League

Michael Rosenbaum, ancien de Smallville, a répondu au battage médiatique du mouvement Justice League Snyder Cut sur les réseaux sociaux.

Michael Rosenbaum a été impliqué dans divers projets DC au fil des ans. Bien qu’il soit surtout connu pour jouer un jeune Lex Luthor sur Smallville, Rosenbaum a également prêté sa voix à divers projets d’animation DC animés. Rosenbaum a notamment exprimé Wally West dans la série animée Justice League.

Le mouvement Snyder Cut se fait entendre sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant, Zack Snyder taquinant régulièrement sa version du film sur Vero. Maintenant, Michael Rosenbaum a réagi au mouvement Snyder Cut sur Twitter après avoir vu une vidéo que quelqu’un a partagée:

«Eh bien, avec tout ce battage médiatique, il vaut mieux être jour et nuit mieux. Période. Je n’ai pas vu le premier. Je dis ça comme ça. En fait, je n’ai pas vu de film avec Batman depuis Bale. J’ai aimé Dawn if the Dead et 300 so… »

– Michael Rosenbaum (@michaelrosenbum) 12 avril 2020

Que pensez-vous des commentaires de Michael Rosenbaum? Gardez-vous toujours de l’espoir pour la coupe Snyder? Commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, le film met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

