Interview CS: Michael Shannon réfléchit sur Bad Boys II

Bien avant Michael Shannon (La forme de l’eau) est devenu un nominé aux Oscars et au Golden Globe, il a été fréquemment vu à l’écran dans des performances plus petites et antagonistes, y compris la comédie d’action à succès préférée des fans Bad Boys II. Tout en discutant avec la star pour son prochain thriller policier La carrière, ComingSoon.net a fait un retour sur son temps sur l’actionneur aux commandes de Michael Bay compte tenu du retour de la franchise en janvier avec le trio bien reçu.

Dans le blockbuster de 2003, Shannon a joué le rôle de Floyd Poteet, un membre de la section de Miami du Ku Klux Klan impliqué dans la contrebande d’ecstasy dans la ville du seigneur de la drogue cubain Johnny Tapia. Après avoir été arrêté par le duo emblématique Mike Lowery (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence), au cours duquel il n’a pas l’oreille, il est contraint d’aider le duo à découvrir l’emplacement de la goutte de drogue dans l’océan.

Interrogé sur le retour de la série à succès et s’il a vu le film de cette année Mauvais garçons pour la vie pourtant, Shannon mentionne qu’il “n’est pas allé le voir”, mais qu’après avoir travaillé avec les stars Alexander Ludwig (Vikings) et Charles Melton (Riverdale) pour le prochain drame sportif Balançoire, dans lequel Shannon joue leur entraîneur d’aviron universitaire, il veut le voir juste pour eux.

“C’étaient de bons gars, ils étaient vraiment talentueux, donc je devrais probablement me mettre à le voir, parce que je voudrais les voir faire quelque chose”, a expliqué Shannon. “Mais je ne l’ai pas encore vu. Mon plus beau souvenir de Bad Boys II était de passer du temps avec Henry Rollins, c’était plutôt dur à cuire. »

Rollins, mieux connu pour son travail dans le groupe Black Flag ainsi que pour ses rôles dans La chasse, Le banquet et Il n’est jamais mort, a incarné le chef de l’équipe de l’équipe tactique des stupéfiants qui a attaqué le Klan dans la séquence d’ouverture du film. Pendant le tournage de la séquence d’ouverture, Shannon a «passé du temps avec lui toute la nuit» dans la zone marécageuse, déplorant que la scène «ait pris une éternité» pour tourner.

“Ils ne nous laissaient pas retourner dans les caravanes car ils étaient trop loin, alors nous sommes juste assis là dans le marais et il me racontait des histoires de concerts joués”, se souvient Shannon. “Il a beaucoup parlé d’Iggy Pop, mais c’était un gars super cool.”

La carrière est sur le point de frapper les plateformes numériques et la VOD vendredi!