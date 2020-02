Michael Weatherly a autrefois décrit la maison de Gibbs comme «solitaire et triste»

Une chose qui se démarque probablement lorsque vous regardez NCIS est les ensembles uniques. Vous verrez la salle de l’escouade, la salle d’interrogatoire, le laboratoire et plus encore. Lors d’une interview avec CBS sur NCIS Saison 10, Michael Weatherly est descendu dans la liste et a décrit ce qu’il pensait de chaque set. Voici la triste description que Weatherly a donnée lorsqu’il a décrit la maison de Gibbs, son opinion sur chaque ensemble et pourquoi les scènes dans l’ascenseur sont ses préférées.

Mark Harmon sur le tournage de NCIS | Sonja Flemming / CBS via .

Laboratoire d’Abby

Vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que l’un des ensembles NCIS préférés de Weatherly est le laboratoire d’Abby. Weatherly a déclaré que cette zone avait une grande énergie. “Le laboratoire d’Abby est amusant”, a déclaré Weatherly dans son interview à CBS. “[Abby’s] là, ce qui signifie que c’est excitant. ”

MTAC

Rocky Carroll, Mark Harmon et Maria Bello | Bill Inoshita / CBS via .

La salle NCIS Multiple Threat Alert System (MTAC) n’en fait pas partie

des ensembles préférés de Weatherly. C’est un endroit où une grande partie de l’action se déroule

cas complexes, mais nous supposons que l’ancienne star du NCIS préfère

être ailleurs que là-bas. Il l’a décrit comme un endroit «bizarre». «MTAC est

une grande pièce solitaire avec un tapis sur le mur », a déclaré Weatherly à CBS. «Debout

au milieu de cette pièce, essayer de parler à ce grand écran est solitaire et bizarre

et je n’aime pas ça. ”

Autopsie

Weatherly dit également l’autopsie

la chambre a une ambiance bizarre. Il n’y a pas vraiment de cadavres là-dedans, mais le

chambre semble encore donner à Weatherly la chair de poule. “L’autopsie est similaire”, a déclaré

Weatherly. “Cela vous fait penser beaucoup à votre propre mortalité.” Étonnamment,

beaucoup d’acteurs aimeraient jouer l’un des cadavres. Un exécutif

le producteur dit que ce sont les pires emplois

vous n’en aurez jamais, mais c’est toujours l’un des rôles NCIS les plus demandés.

Salles d’interrogatoire

Un autre ensemble dont Weatherly n’est pas fan est l’interrogatoire

pièce. Il pense que cet ensemble est un peu décevant. «La salle d’interrogatoire et

l’observation des interrogatoires est à la fois décevante », a déclaré Weatherly. “Ils sont déçus

terre.”

Maison de Gibbs

Mark Harmon et Cote de Pablo | Michael Yarish / CBS via .

Weatherly a déclaré à CBS qu’il se sentait mal quand il est sur le tournage de Gibbs.

maison. Bien que Gibbs présente un extérieur dur, au fond, il semble être un

homme très solitaire qui se bat avec des démons. Tuer l’homme qui a tué

sa famille (Pedro Hernandez) pèse sur lui depuis des années. Peut-être Weatherly

reprend du côté obscur de Gibbs évoqué par Mark

Harmon. «La maison de Gibbs? Je me sens seul et un peu triste là-bas, et dans son

sous-sol aussi », a déclaré Weatherly à CBS.

Salle d’escouade

Weatherly pourrait ne pas aimer beaucoup de décors, mais un domaine qu’il

aime l’équipe est

salle où tous les agents se réunissent au début de chaque épisode. “Le

squad room est mon deuxième set préféré parce que je trouve qu’il y a beaucoup de

énergie. Nous avons l’habitude [tape there] du matin. Tout le monde est ici, donc c’est amusant

jouer avec Sean [Murray] et Cote [de Pablo]et Mark [Harmon]. “

L’ascenseur

Mark Harmon et Juliette Angelo | Sonja Flemming / CBS via .

Weatherly a déclaré que son deuxième set préféré était la salle de l’escouade, donc

quel est son préféré? L’acteur a un favori surprenant. “Mon set préféré est le

ascenseur », a déclaré Weatherly. «J’adore l’ascenseur. J’aime quand Gibbs arrête l’ascenseur.

L’ascenseur a des indices d’éclairage différents. Parfois, vous êtes pris au piège

ascenseur avec Ziva.

Dans quelle autre pièce pouvez-vous entrer et quand les portes se ferment puis s’ouvrent,

vous êtes dans une nouvelle pièce? Vous êtes dans un nouvel endroit. J’aime ces ascenseurs. »

