Michel Lipkes, directeur de FICUNAM, nous dit le meilleur à voir dans cette édition 2020

Cette dixième édition du Festival international du film de l’UNAM débute ce jeudi 5 mars, mieux connu sous le nom de FICUNAM, une soirée cinéma qui a été initialement conçue pour les étudiants universitaires et les étudiants pour apprécier et réfléchir sur un cinéma qui n’a pas beaucoup de salles ou qui dure longtemps sur le panneau d’affichage, ou même parfois, n’atteint pas le Mexique. Cependant, Au cours de ses 10 années de vie, il s’est avéré être un festival qui génère des conversations encore plus importantes avec plus de publics.

Et voilà comment Il a atteint sa dixième édition, avec un énorme panneau d’affichage de centaines de films qui concourront dans trois catégories: Succès: Rencontre internationale des écoles de cinéma, Now Mexico et Compétition internationale. Et ce ne sont pas seulement les projections, mais aussi les différentes activités qui seront au cours des 10 jours du festival telles que des chaises, des conférences, des séminaires et même rétrospectives de cinéastes importants comme Elia Suleiman (qui visitera Mexico) et Chantal Akerman.

Pour en savoir plus sur FICUNAM 2020, Il nous a rendu visite sur le stand #SopitasXAireLibre, Michel Lipkes, directeur artistique du Festival International du Film de l’UNAM, qui nous a donné un «résumé» des temps forts de la dixième édition de ce festival du film qui se déroule à travers plusieurs endroits à Mexico pour ses activités.

Lipkes nous a raconté l’histoire de Sole, une production italienne de Carlo Sironi (son opéra prima) qui fait partie des titres de Compétition Internationale où apparaissent également certaines productions mexicaines, parmi lesquelles L’ombre du désert (ou paradis perdu) de Juan Manuel Sepúlveda sur la communauté amérindienne Tohono O’odham qui couvre un vaste territoire du Mexique et des États-Unis, et ceux qui sont menacés d’être divisés par un mur physique à la frontière.

Aussi, Lipkes nous a parlé du film inaugural de cette année, It Must Be Heaven d’Elia Suleiman. L’un des thèmes les plus importants est la rétrospective d’Akerman, une cinéaste belge qui fait partie d’une liste importante de femmes dans l’histoire du cinéma. Akerman, presque inconsciemment, ouvrira une conversation sur le rôle des femmes dans la cinématographie mondiale, c’est pourquoi il y aura des réunions sur les récits féminins et bien d’autres sujets …

FICUNAM commence ce jeudi 5 mars et se termine le 15 de ce mois. Pour plus d’informations sur le Festival international du film de l’UNAM, accédez à ce lien. Et écouter l’interview complète avec Lipkes, ici on vous laisse l’intervention en #SopitasXAireLibre: