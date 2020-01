Michelle Duggar Lowkey a admis qu’elle voulait que ses enfants se ressaisissent et apparemment personne ne l’a remarqué

Toute la célébrité de Michelle Duggar

dépend de sa grande famille et de son haut niveau de fertilité. Avec 19 enfants,

Michelle a été félicitée pendant des années pour son savoir-faire en matière d’éducation des enfants, mais ses adversaires

du

La famille Duggar ne pense pas nécessairement qu’elle a fait du bon travail. En fait, beaucoup

les critiques se demandent si Michelle a réellement élevé ses propres enfants. Dans un article

publié avant Jessa

Le mariage de Duggar en 2014, Michelle a peut-être admis discrètement que tout son

l’objectif était que ses enfants plus âgés élèvent ses plus jeunes, et, apparemment, tout le monde

raté.

Les efforts d’éducation à domicile de Michelle n’étaient

Michelle et Jim Bob Duggar ont pris la décision de scolariser à la maison leur grande famille bien avant que leur nombre d’enfants ne passe à 19. En fait, Michelle affirme qu’elle a décidé que l’école à domicile était la réponse pour ses enfants alors que leur fils aîné, Josh Duggar, n’était encore qu’un bébé. Quoi qu’il en soit, Michelle n’avait pas l’intention d’éduquer chaque enfant seule.

Michelle Duggar | Kris Connor / .

Selon People, le but de Michelle était de «se débrouiller sans emploi». Apparemment, la matriarche Duggar avait un plan pour apprendre à ses enfants plus âgés à assumer le rôle d’enseignante pour les plus jeunes. Apparemment, cela a fonctionné. Au moment où les aînés de Duggar étaient prêts à terminer leurs études à domicile, ils prenaient en charge la majorité de l’enseignement. Jessa, en particulier, s’est chargée de vérifier les notes et d’enseigner à ses jeunes frères et sœurs.

Alors que les fans de la famille Duggar soutiendront que le plan de Michelle était un excellent moyen d’enseigner la responsabilité, les opposants à la famille sont horrifiés par l’admission. Les utilisateurs de Reddit notent que Michelle est apparemment heureuse d’admettre qu’une grande partie de l’éducation des enfants est tombée aux filles les plus âgées de la famille, et cela semble assez étrange. Si Michelle est prête à admettre qu’elle n’a pas éduqué ses propres enfants, que n’a-t-elle pas fait d’autre qu’elle ne souhaite pas partager, de nombreux critiques se demandent?

Les enfants Duggar admettent à peu près

ils se sont élevés

Bien que l’extrait de l’article People ait surpris les membres de la famille Duggar, ce n’est pas la première fois que les membres de la famille Duggar admettent que les enfants se sont élevés. Le lien que les enfants ont avec leurs chefs de groupe d’amis est assez évident. Joy-Anna Duggar, qui a épousé Austin Forsyth en 2017, est profondément liée à Jill Duggar. Jill, âgée de sept ans chez Joy-Anna, a été son chef de groupe corporel. Il a été suggéré que Jill a même changé ses couches.

Les fans ont également remarqué que Jordyn

Duggar, qui a été affectée à Jessa peu de temps après sa naissance, a été incroyablement perturbée

quand Jessa a épousé Ben

Seewald en 2014. Jessa est également intervenue pour réconforter Jordyn chez un médecin.

rendez-vous avant de quitter le complexe familial pour commencer sa propre vie,

selon In

Toucher. Jordyn est le 18e enfant de la famille. Elle est née moins

d’un an avant que la famille accueille son 19e enfant, Josie

Duggar. Josie,

né prématurément, a passé plusieurs mois à l’USIN de Little Rock, en Arkansas.

Les enfants Duggar suivent-ils

Les traces de Michelle?

Michelle

et le plus jeune enfant de Jim Bob a maintenant 10 ans. Le couple ne sera pas

l’ajout d’enfants supplémentaires à leur propre famille, mais le clan Duggar se développe

indépendamment. Plusieurs des enfants les plus âgés de la famille sont maintenant parents, et les fans

ont regardé attentivement les familles pour voir si l’un des enfants Duggar

suivre les traces de leurs parents.

Josh et sa femme, Anna Duggar, ont actuellement le plus d’enfants. Ils sont également mariés depuis le plus longtemps. Le premier enfant du couple, Mackynzie, est né la même année que Josie. Aujourd’hui âgée de 10 ans, certains fans pensent que Mackynzie a joué un rôle dans l’éducation de sa famille. Dans une récente photo de famille, Mackynzie semble être étroitement liée à deux de ses frères et sœurs. Les critiques de la famille pensent que les deux enfants à côté de l’enfant de 10 ans pourraient être son groupe d’amis. Josh et Anna ont accueilli leur sixième enfant, une fille, en novembre 2019.

Le reste des petits-enfants Duggar

n’est pas encore assez vieux pour former des groupes d’amis, mais certains critiques croient que Joseph

Duggar et Kendra Caldwell auront probablement le plus d’enfants dans le

famille. Le couple, qui s’est marié en septembre 2017, a déjà deux enfants. Qu’il s’agisse

ou non, ils emploieront des groupes d’amis reste à voir, mais s’ils sont même

à moitié aussi fertile que Jim Bob et Michelle, ils devront probablement le faire

survivre.