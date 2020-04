Michelle, la sœur de Regil Barbara qui éjacule la sensualité

.-

Vidéo: Latinx Now! Espagnol

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Michelle, la sœur cadette de l’actrice Barbara de Regil Cela montre que la beauté vient de la famille, car il suffit de regarder sur les réseaux sociaux pour se rendre compte qu’elle fait plus qu’un soupir avec vos photos.

Comme sa sœur aînée, la femme de 28 ans est une fan de mode de vie sain et passionnée de fitness, la boxe étant l’une de ses activités préférées.

Avec plus de 260 000 followers sur Instagram, Michelle partage ses plus belles tenues, ses voyages et les résultats de sa routine d’exercice avec des bikinis sensuels.

C’est pourquoi il reçoit fréquemment des compliments non seulement de ses fans, mais aussi de sa sœur, qui écrit de beaux commentaires dans ses publications, montrant que la relation entre les deux est excellente.

Voir ce post sur Instagram La vérité … je suis très heureux en mer Un post partagé par MICHELLE DE REGIL (@mikaderegil) le 5 décembre 2018 à 11 h 46 HNP

EN VIDÉO: Barbara de Regil s’exerce dans un minuscule bikini

(fonction (d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName (s)[0];

if (d.getElementById (id)) {return; }

js = d.createElement (s);

js.id = id;

js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;

fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);

} (document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

! fonction (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments) : n.queue.push (arguments)}; if (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = ‘2.0’; n.queue =[]; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, ‘script’, ‘https: //connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq (‘init’, ‘1263674443740731’) ; fbq (‘piste’, ‘PageView’);

.

La publication Michelle, la sœur de Regil, Barbara, qui gaspille la sensualité, est apparue en premier sur News Around the World.