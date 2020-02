Michelle Vieth, a été enlevée à ses enfants par son ex et sa vie est en danger, disent-ils | Instagram

Des informations controversées ont publié le magazine TVNotas, car il garantit que la belle actrice et chef d’orchestre Michelle Vieth est menacée par son ex-partenaire, qui a emmené ses enfants et dit qu’elle pourrait leur enlever la vie à eux et à Michelle.

L’actrice de 40 ans est apparemment en difficulté depuis décembre 2019, lorsque, selon la publication, son ancien partenaire a emmené ses enfants et ne les a pas encore vus.

Une source présumée a révélé à TVNotas que Vieth souffrait de la situation depuis des années, mais n’a pas élevé la voix depuis que son ex a dit qu’elle menacerait la vie de l’actrice.

Michelle Vieth a deux enfants avec Leandro Ampudia, puis a eu deux autres avec l’homme en question.

Elle est désespérée car ses deux jeunes enfants ne sont plus avec elle depuis la mi-décembre, elle leur manque beaucoup et s’inquiète pour eux, a indiqué la source.

L’ami proche de Vieth a révélé que l’ancien couple les avait prises après la réclamation de l’actrice pour la violation les jours qu’elle devrait donner aux enfants.

Ils les ont emmenés un jour de l’école et depuis lors, elle n’a pas pu les voir; évidemment, ça l’a bouleversée, ses enfants ont toujours été la chose la plus importante pour elle, elle les aime.

Il a ajouté qu’il est un homme très agressif et violent et Michelle Vieth craint pour son intégrité et celle de ses enfants; tout ce temps, il n’a pas parlé par peur.

