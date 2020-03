Mick Jagger revient à jouer avec un beau personnage | INSTAGRAM

Cela fait presque 20 ans que Mick Jagger a joué pour la dernière fois, mais comme le montre le nouveau film “The Burnt Orange Heresy” (“Un chef-d’œuvre”), il n’a pas rouillé du tout.

Dans le film, présenté en première par Sony Pictures Classics vendredi, Jagger agit aux côtés de Claes Bang et Elizabeth Debicki en tant que collectionneur d’art maléfique qui convainc habilement un journaliste (Bang) d’utiliser une rare interview avec un artiste maussade (Donald Sutherland) comme une opportunité de voler une de ses toiles. C’est le premier film de Jagger depuis “L’homme des champs d’Elysée” (2001: Gigolo: Le prix du succès “) et, oui, ce pourrait être le dernier.

«J’aurais aimé avoir agi beaucoup plus. Je n’ai fait des fragments ici et là que quand je le pouvais », a déclaré Jagger dans une interview téléphonique et a ajouté avec humour:« Vous savez, j’ai un autre travail. J’ai encore plusieurs emplois. »

Lorsqu’il n’a pas fait de tournée avec les Rolling Stones, le rockeur de 76 ans s’est forgé une carrière itinérante mais aventureuse dans le cinéma. Il a préféré des cinéastes plus expérimentaux, travaillant avec Jean-Luc Godard, Nicolas Roeg et Werner Herzog. Avec moins de crédits à l’écran que David Bowie mais Bob Dylan, la carrière cinématographique de Jagger a été systématiquement intrépide. C’est un très bon acteur, même si ses performances sur grand écran seront toujours minimisées par le grand spectacle offert par son personnage étonnant et vivant sur scène.

“J’ai toujours aimé l’idée”, a déclaré Jagger par téléphone depuis la France à propos de la performance. «J’aime le changement de rythme et le changement d’orientation de l’interprétation. De nos jours, quand j’agis, c’est généralement dans de très grands endroits et devant beaucoup de gens, alors que, si vous êtes dans un petit ensemble, vous agissez beaucoup plus subtilement et non avec des gestes aussi élaborés. Vous devez vraiment baisser le ton. “

Parfois, la destination (et les dates de leurs tournées) sont intervenues. La performance de Jagger dans le film délirant de Herzog “Fitzcarraldo” (1982) a été éditée parce que le personnage principal, Jason Robards, est tombé malade et quand le tournage a repris dans la jungle du Pérou, Jagger a fait une tournée avec les Stones. Klaus Kinski a assumé le rôle de Robards. Herzog a déclaré que le départ de Jagger était “l’une des plus grandes pertes qu’il ait connues en tant que réalisateur”. Des parties de la performance de Jagger peuvent être vues dans des documentaires tels que “Burden of Dreams” et “My Best Friend”.

“C’était une honte, une honte”, a déclaré Jagger. «Donc, Klaus Kinski a fait le travail et a fait mieux que moi. Mais c’était une expérience. »

Le scénario de “The Burnt Orange Heresy” est arrivé au bon moment. Le film est réalisé par l’italien Giuseppe Capotondi, dont les débuts en 2009 “The Double Hour” ont démontré son talent pour une atmosphère noire d’intrigue et de mystère. “The Burnt Orange Heresy”, basé sur le roman de Charles B. Willeford de 1971, est le genre de bande élégante et stylée qui devient de moins en moins, avec des acteurs glamour dans une atmosphère raffinée (Lac de Côme d’Italie).

Lorsque Capotondi a rencontré Jagger à Londres pour parler du rôle, il a été surpris par l’humilité de la superstar du rock. “Il a dit:” Écoutez, je n’ai pas fait ça depuis 20 ans, je suis peut-être rouillé “, se souvient Capotondi.

Jagger a trouvé un moyen de façonner le personnage, avec ses cheveux tirés en arrière et son accent Chelsea légèrement menaçant des années 1960. Dans le film, le marchand d’art de Jagger fait de l’écrivain de Bang une proposition comme celle Il a tenté Faust et à partir de ce moment, les choses s’assombrissent. Capotondi considère le personnage comme une version du diable, un rôle très approprié pour le compositeur de la chanson “Sympathy for the Devil” (qui signifie “compassion pour le diable”).

«Interpréter le diable est quelque chose qui peut attirer de nombreux acteurs. C’est un personnage tellement serpentin », a déclaré Capotondi. “Compte tenu de la découverte des Rolling Stones, je pense que cela va très bien.”

Jagger est moins convaincu de la relation entre “The Burnt Orange Heresy” et le classique du groupe de 1968, qui a été partiellement inspiré par le roman russe de Mikhail Bulgakov sur Belcebú à Moscou en 1930, “The Master and Margarita”, et un Poème Baudelaire. Mais le courtier d’art de Jagger est définitivement “un homme riche et de bon goût”, et il montre le charisme démoniaque du rockeur de manière amusante.

«C’était à ma portée pour faire ce personnage. Je pensais que ce serait amusant », a déclaré Jagger. «Il adore ça et le menace de faire ce qu’il veut. Ce n’est pas beaucoup de temps à l’écran, mais c’est lui qui déclenche l’action. »

L’un des premiers films de Jagger reste l’un de ses plus célèbres: l’incroyable bande Roeg “Performance” de 1970, dans laquelle il incarne un rocker troublé par la drogue qui efface les frontières de genre. Le film a été très critiqué lors de sa première, mais a généré des adeptes cultes et la performance de Jagger est généralement classée parmi les meilleurs musiciens du cinéma.

Il a également joué le personnage principal dans “Ned Kelly” de Tony Richardson, le mercenaire ou “bonejacker” dans le film cyberpunk “Freejack” (“Freejack: The Immortal”) de Victor Vacendak en 1992, et une drag queen dans “Bent”. Il a été producteur exécutif de la série éphémère HBO «Vinyl» et a produit le film biographique sur James Brown «Get on Up».

Et de nombreux documentaires ont capturé de façon indélébile les Pierres, dont “Gimme Shelter”, sur le tragique concert d’Altamont en 1969 au cours duquel il y a eu des émeutes et plusieurs morts; «Shine a Light» de Martin Scorsese, «Crossfire Hurricane» de Brett Morgan et le documentaire intime mais chaotique de Godard «Sympathy for the Devil».

«J’avais l’habitude de dire à Jean-Luc:« À quoi ressemble le reste du film? Pouvez-vous m’expliquer? “Et je ne pouvais vraiment pas. Je ne pense pas qu’il savait. Je me suis dit, quel génie! », A déclaré Jagger.

“Quand j’étais très jeune, j’ai regardé beaucoup de cinéma étranger”, a-t-il ajouté. «J’ai vu les premiers films de Roman Polanski quand j’étais étudiant et nous pensions que nous étions de grands intellectuels et nous ne regardions que des films étrangers et New Wave. Nous y avons été très impliqués. »

Jagger, qui a subi une opération cardiaque l’an dernier, se prépare pour la partie nord-américaine de la tournée des Rolling Stones «No Filter» cet été. Son travail habituel, encore une fois, l’appelle.

Mais cela restera définitivement dans la bande originale du film. La musique des Stones est toujours irrésistible pour les cinéastes _ récemment, “Knives Out” incluait “Sweet Virginia” des Stones pour donner de la lumière à la fin. Mais Jagger reconnaît que “The Burnt Orange Heresy” pourrait être son grand adieu au grand écran.

“S’ils ne m’offrent pas un autre rôle décent, ça pourrait l’être”, a-t-il dit. Puis il a ri. «Ce n’est pas prévu. Si quelqu’un me proposait quelque chose à faire à l’automne, je suis sûr qu’ils le feraient si c’était bien. »

