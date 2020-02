Mickey Munday, Migos et Mally Mall s’associent pour “Let It Go”

Cela a été assez calme pour Micky Munday récemment, car il est devenu de plus en plus connu comme une star de la réalité plutôt qu’un artiste en herbe. La star de Love & Hip Hop: Hollywood a joué un rôle de soutien dans la série pendant six saisons, tout en essayant de vraiment éclater sur la scène hip hop. Micky a sorti quelques morceaux et un EP l’année dernière, mais pour son premier single de 2020, il a fait appel au trio préféré d’Atlanta, Migos, ainsi qu’au producteur et ancien co-star de L&HH: H, Mally Mall.

Quavo ouvre la piste, et dans le vrai style Migos, ses collègues membres du trio restent s’entraider avec leur signature ad libbing sur chacun de leurs versets. Quant à leurs performances en tant que fonctionnalités, la piste est un peu plus brute que ce que nous avons l’habitude de voir avec les Migos. Bien que, sur le plan lyrique, le contenu soit assez courant du moulin, chacune de leurs livraisons est jumelée avec un peu plus d’émotion, amplifiée par le refrain expressif de Micky. La production n’a rien de spécial, mais elle permet une écoute facile.

Paroles Quotable

Quand je me regarde dans le miroir, je vois un million (millionnaire!)

J’ai mes objectifs en ordre

Mes chiennes viennent de l’eau

Diamants noirs et jaunes, La Nouvelle-Orléans

.