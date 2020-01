Microsoft publie une dernière mise à jour de Windows 7

Juste au moment où nous pensons que Windows 7 était mort, après 11 ans d’existence, Microsoft a pris du recul et lui donnera une dernière mise à jour pour résoudre une petite erreur, mais embarrassante, que celle qui était censée être sa mise à jour l’a apportée.

La mise à jour KB4534310 était censée être le dernier support que Windows 10 recevrait, mais grâce à une légère erreur ce qui rendait les papiers peints légèrement mauvais, les empêchant de s’adapter parfaitement à la taille de l’écran, pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise un système d’exploitation déjà considéré comme mort recevra (une dernière) mise à jour définitive. Apparemment, Microsoft ne veut pas que son système d’exploitation mythique disparaisse avec un terrible bug comme une mauvaise mémoire … un caprice.

“Nous travaillons sur une solution et nous proposerons une mise à jour dans une prochaine version qui sera publié sur tous les clients exécutant Windows 7 et Windows Server 2008 R2 SP1 », a expliqué la société.

Comme l’entreprise l’a recommandé, il vaut mieux que dès que possible les utilisateurs de PC migrent de Windows 7 vers Windows 10, car il y a un risque qu’en ne recevant pas plus de logiciels et de mises à jour de sécurité, vos ordinateurs finissent par être infectés par des virus et des logiciels malveillants.

.