Microsoft vient de confirmer accidentellement une fonctionnalité énorme pour la Xbox Series X – .

Microsoft et Sony ont été si silencieux sur leurs consoles de nouvelle génération en 2020 que les joueurs désespérés ont parcouru tous les coins d’Internet à la recherche d’indices sur ce que la Xbox Series X et la PlayStation 5 pourraient avoir à offrir. Pour la plupart, il n’y a pas eu grand-chose à trouver, mais même les moindres détails suffisent à déclencher une tempête de feu, ce qui s’est produit lorsque les gens ont commencé à fouiller dans le calendrier GDC 2020.

Repéré par Wccftech mercredi, Microsoft organisera une session à la 2020 Game Developers Conference à San Francisco intitulée «Construire des passerelles audio dans des mondes immersifs avec un son spatial». Cela ne ressemble peut-être pas au discours le plus excitant de la semaine, mais consultez la description pour voir pourquoi cela a attiré notre attention:

Apprenez des concepteurs audio de Borderlands 3 et Gears of War 5 comment une collaboration entre Microsoft, Dolby et nos partenaires middleware a lancé une révolution avec le son spatial qui transforme n’importe quelle paire d’écouteurs en une passerelle multidimensionnelle vers un autre monde. Les participants plongeront profondément dans le pipeline de conception audio (Project Acoustics) et la relation avec accélération matérielle dédiée sur les consoles Xbox de nouvelle génération.

Lorsque Microsoft a officiellement annoncé la Xbox Series X en décembre dernier, nous avons appris plusieurs détails intéressants sur la puissance de la nouvelle console, comme son processeur AMD personnalisé, sa capacité à jouer à des jeux jusqu’à une résolution de 8K et 120FPS, et son SSD de nouvelle génération qui «éliminera pratiquement les temps de chargement». Microsoft n’a rien dit sur l’audio à l’époque, mais grâce à GDC, nous avons apparemment maintenant la confirmation de l’accélération matérielle.

Encore une fois, cela est incroyablement vague, et Microsoft a mentionné l’accélération matérielle en ce qui concerne le lancer de rayons dans son blog sur la Xbox Series X, mais c’est la première fois que nous entendons comment Microsoft prévoit d’améliorer l’audio de la prochaine Xbox. Il convient également de noter que Sony s’est déjà engagé à utiliser du matériel pour améliorer l’expérience audio de la PlayStation 5 lorsque Mark Cerny a parlé à Wired l’année dernière:

La puce AMD comprend également une unité personnalisée pour l’audio 3D qui, selon Cerny, redéfinira ce que le son peut faire dans un jeu vidéo. “En tant que joueur,” [Cerny] dit: «cela a été un peu frustrant que l’audio n’ait pas trop changé entre PlayStation 3 et PlayStation 4. Avec la console suivante, le rêve est de montrer à quel point l’expérience audio peut être radicalement différente lorsque nous appliquons des quantités importantes de puissance matérielle. à elle. “

Tout cela sera clarifié lorsque Sony et Microsoft organiseront enfin des événements pour dévoiler complètement leurs consoles de nouvelle génération, mais pour l’instant, des bribes comme celles-ci sont tout ce que nous obtenons en matière de fuites.

