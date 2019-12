Middle Kate Middleton "déteste" que le prince William la touche

Une vidéo devenue virale montre le mécontentement de Kate lorsque William pose sa main sur son épaule.

Kate Middleton et le prince William étaient dans le fameux "Noël Berry Royal", et le "petit" geste de rejet de la duchesse n'a été perdu par personne, sentant le contact de son mari sur son épaule gauche.

La vidéo montre comment Kate secoue son épaule lorsque William la touche, et cette vidéo est devenue virale et a soulevé de nouveaux soupçons sur les problèmes du mariage royal.

Certains médias en ligne considèrent qu'il est possible que Kate Middleton ait découvert une nouvelle infidélité de son partenaire, ou un fait plus douloureux sur la prétendue relation que le fils de la princesse Diana "avait" avec une amie proche de Kate, Sarah Rose Hanbury, Marquise de Cholmondeley, avec qui le fils de Charles et Diana aurait des relations extraconjugales.