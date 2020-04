Middleditch & Schwartz, A Helical, An Engineer Imagines, Slay the Dragon, After Life Saison 2 – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous improvisons, pleurons à notre manière comique, tombons sur quelque chose d’un peu bizarre, explorons la beauté à travers le design et devenons politiques.

Middleditch & Schwartz

Si vous cherchez à me vendre sur un show de pure improvisation, ce serait la meilleure façon de le faire.

Thomas Middleditch et Ben Schwartz ont filmé trois spéciaux de comédie complètement improvisés… qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Assistez aux trois spectacles uniques basés sur une suggestion du public: mariage dans un parking, emploi de rêve et magie de la faculté de droit.

Je n’ai jamais pensé que la vue des gens me chatouillerait car ils sont étroitement liés et rient collectivement mais, d’une certaine manière, c’est très thérapeutique. Les diapositives / graphiques de transition sont un peu approximatifs et basiques, mais cela fait le travail. Ce que j’admire le plus, c’est l’engagement dans ce domaine. Quelqu’un suggère quelque chose et puis, quelques instants plus tard, nous sommes en route avec rien mais tout ce qui est entre leurs oreilles pour coller l’atterrissage.

After Life Saison 2

Je n’ai pas vu la première saison, mais je repense cette décision.

Toujours aux prises avec un immense chagrin après la mort de sa femme, Tony (Ricky Gervais) tente de tourner une nouvelle feuille. Parviendra-t-il à aider les gens autour de lui, ou redeviendra-t-il le même vieux Tony?

Ce qui est si séduisant dans la promesse de ce qui est ici, c’est qu’il y a des aperçus de drames efficaces qui jaillissent de temps en temps. Bien sûr, je suis certain que Gervais gérera bien la comédie, mais les morceaux évocateurs et émotionnellement difficiles sont ceux où cette série gagnera ou perdra. C’est prometteur, et cette bande-annonce nous montre pourquoi si vous n’avez pas donné un coup de fouet à la première saison, vous pourriez être enclin à donner une chance à la saison 2.

Un hélicoïdal

Éloge au réalisateur Marcus McMahon pour son dernier film.

Un voyageur solitaire, d’une autre dimension, arrive sur une planète mystérieuse mais familière. Il est accueilli par d’étranges entités. Certains sages, certains sinistres, ils offrent des leçons profondes et sombres au voyageur. Chaque étape de la façon dont son subconscient lui est lentement révélé alors qu’il affronte son monde intérieur. Chaque leçon lui rappelle qu’il est né dans un modèle, qu’il est un modèle.

J’ai dit à plusieurs reprises que si vous êtes un réalisateur indépendant, vous devez vraiment avoir une passion pour votre histoire si c’est de la science-fiction. Il y a juste un peu plus de travail lourd à faire pour ceux qui essaient d’étendre les dimensions, l’espace et le temps. Que cela se révèle être un petit coup sur le radar par ailleurs encombré de productions à gros budget, je respecte l’enfer pour faire quelque chose comme ça et le faire paraître aussi bon et aussi poli, comme il le fait.

Un ingénieur imagine

Je suis ici pour apprendre et directeur Marcus Robinson sera notre professeur.

Un hommage cinématographique à Peter Rice, l’un des ingénieurs les plus distingués de la fin du XXe siècle. Traçant la vie et la carrière extraordinaires de Rice, de son enfance à Dundalk à son travail à l’Opéra de Sydney, au Centre Pompidou et au Lloyd’s Building, jusqu’à sa mort prématurée en 1992, Marcus Robinson utilise de superbes photographies en accéléré et des interviews révélatrices pour raconter l’histoire d’un génie qui se tenait à l’ombre des icônes architecturales. Jusqu’à maintenant.

Ce sont des films comme Combien pèse votre bâtiment, M. Foster ?, Objectified, et d’autres du genre qui aident à donner vie à ce qui serait autrement un sujet sec. Cela semble également être une exploration tout à fait fascinante de l’intersection de l’ingénierie, de la durabilité, de l’art, du but et de tant d’autres disciplines qui entrent dans la création d’un bâtiment. Un bâtiment qui dit quelque chose signifie quelque chose pour la personne qui l’a conçu.

Tuez le dragon

Rappelez-vous ce qu’était un s-show Wisconsin cette semaine alors que les gens tentaient de voter? Réalisateurs Chris Durrance et Barak Goodman avoir quelque chose à montrer sur la façon dont nous sommes arrivés à ce point.

Une initiative secrète de haute technologie lancée il y a 10 ans menace de saper notre démocratie. SLAY THE DRAGON suit les gens ordinaires alors qu’ils se battent pour que leurs votes comptent.

Je n’essaie pas d’aller dans un sens ou dans l’autre pour qui blâmer l’état actuel des problèmes qui entourent le gerrymandering, mais, dans l’ensemble, le sujet devrait concerner quiconque a le droit de vote. Ce n’est peut-être pas la prochaine chose à propos de laquelle les gens vont tweeter ou faire des mèmes, mais la bande-annonce montre clairement pourquoi son contenu est d’une importance vitale en ce moment.

