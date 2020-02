‘Midnight Mass’, la nouvelle série du créateur de ‘The Curse of Hill House’, annonce sa distribution

Le créateur de «The Curse of Hill House», Mike Flanagan, a un nouveau projet avec Netflix appelé «Messe de minuit». Le thriller sera composé de sept épisodes centré sur une île, où une communauté isolée vit des événements terrifiants après l’arrivée d’un mystérieux jeune prêtre. 16 acteurs ont été confirmés qui composera la distribution de cette fiction, dont certaines sont déjà connues de Flanagan.

Henry Thomas et Kate Siegel

Cette longue liste est composée d’une série de interprètes de ‘The Curse of Hill House’comme Kate Siegel, Henry Thomas, Samantha Sloyan, Robert Longstreet et Annabeth Gish. Sont également Zach Gildford («Vendredi soir»), Hamish Linklater (‘Legion’), Michael Trucco (‘Battlestar Galactica’), Rahul Kohli (‘iZombie’) et Kristin Lehman et Matt Biedel, qui ont déjà convenu de ‘Altered Carbon’, ils ont donc une expérience de travail avec le service de streaming américain .

Le casting de Crystal Balint (‘Prison Break’) est terminé, Alex Essoe – qui a récemment travaillé avec le réalisateur sur son film “Doctor Dream” – et les nouveaux venus Rahul Abburi, Igby Rigney (‘Blue Bloods’) et Annarah Shephard. Pour le moment à propos de l’intrigue, nous savons seulement de Collider que Siegel, Gilford et Linklater seront les principaux protagonistes de la série, mais pas les rôles que chacun jouera ni le type de cadre auquel il devra faire face.

Il n’y a pas encore de date de sortie

Mike Flanagan avec son collaborateur fréquent, le producteur Trevor Macy, Ils commenceront à travailler sur la «Messe de minuit» tout au long de 2020 à Vancouver Pas avant d’avoir terminé deuxième saison de la série anthologique, rebaptisée «The Curse of Bly Manor». Il est actuellement en phase de tournage et sortira cette année. Les acteurs du premier opus qui reviendront sont Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen et Siegel et Thomas, avec qui il répétera dans les deux productions.

