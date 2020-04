Miel, le dauphin qui a vécu seul pendant 3 ans dans un aquarium abandonné au Japon, meurt

L’animal a vécu ses dernières années complètement seul

La femelle dauphin vivait en captivité dans un aquarium abandonné au Japon, après des années de solitude est décédé seul dans son réservoir dans le parc marin d’Inubosaki, dans la ville de Coshi.

La triste mort a été confirmée par l’ONG Dolphin Project. Ils ont précisé que sa mort était survenue le 29 mars.

En 2018, plusieurs images de Honey ont été publiées en septembre de la même année. Ils ont provoqué l’indignation au Japon et dans le reste du monde, les coups de feu de l’air représentaient lune situation moche dans laquelle le dauphin était.

Le miel a été capturé en 2005 et était resté avec d’autres animaux marins dans l’aquarium depuis (46 pingouins et diverses espèces de poissons et de reptiles l’accompagnaient). Le parc a dû être fermé au public en raison de problèmes de gestion économique et de l’avenir des animaux était dans les limbes.

Pendant ces années, les animaux ont été livrés à eux-mêmes dans les installations, seul un gardien allait les nourrir et nettoyer les habitats.

Peut-être la dernière séquence de #Honey dans un état déchirant, partagée depuis @Anima_Liberator

Le sort de Honey a attiré l’attention du monde entier. Continuons à raconter son histoire et mettons fin au cycle de souffrance des #dauphins captifs partout: https://t.co/GCdoQJirSj #DolphinProject pic.twitter.com/yjEjyG2StH – Dolphin Project (@Dolphin_Project) 6 avril 2020

Le parc a été vendu en 2019, mais malgré les tentatives d’achat de miel pour le libérer, début mars il est devenu clair qu’il n’allait pas survivre. Quelques semaines plus tard, l’animal est mort dans son aquarium.

Miel le grand dauphin languissait dans son réservoir“Dolphin Project écrit dans un communiqué.

“Bien qu’il ne puisse tragiquement pas s’échapper de l’enceinte artificielle dans laquelle il a souffert, Le miel restera le visage de la captivité des dauphins pendant de nombreuses années” Une publication d’une ONG est lue.

L’organisation a partagé l’une des dernières vidéos où Honey et sa situation déplorable ont été vues vivantes.

Le dauphin est aujourd’hui une bannière pour le combat de la libération des animaux en captivité. Partagez cette triste nouvelle afin qu’ils ne volent pas pour répéter des cas comme celui-ci