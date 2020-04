Mieux appeler Saul Bad Choice Road Review – / Film

Cette semaine Tu ferais mieux d’appeler Saul:

Jimmy revient!

Kim quitte!

Lalo se dirige au sud de la frontière!

Mike et Gus ont une conversation!

Les choses deviennent presque insupportablement tendues!

Mike

Après l’épisode phénoménal de la semaine dernière, Better Call Saul ne laisse même pas les téléspectateurs reprendre leur souffle. Alors que la saison touche à sa fin, les choses deviennent presque insupportablement tendues, avec apparemment tous nos joueurs poussés à bout.

L’excursion dans le désert a clairement rapproché Mike et Jimmy, car Jimmy – qui souffre clairement du SSPT de la situation – se tourne vers Mike pour une sorte de réconfort. Il veut savoir quand il recommencera à se sentir normal. Mike ne peut que lui dire que c’est différent pour tout le monde, mais un jour, Jimmy va se réveiller, et les horreurs dont il a été témoin ne le gêneront plus. Et puis il saura qu’il est parti.

Ce n’est pas beaucoup de confort. “Je ne peux pas croire qu’il y ait plus d’un milliard de personnes sur cette planète, et la seule personne avec qui j’en parlerai est vous”, déplore Jimmy.

Pendant ce temps, Mike retourne au travail et tente même de tenir sa promesse à Nacho de l’aider à sortir du jeu. Il soumet l’idée à Gus – mais elle ne vole pas. Gus préfère garder Nacho aux alentours plutôt que de perdre un actif, mais Mike fait un dernier effort pour que Gus laisse le père de Nacho seul. C’est une demande assez raisonnable, et comme le dit Mike, ils tireront probablement beaucoup plus profit de Nacho en le traitant gentiment plutôt qu’en menaçant la vie de ses proches.

Lalo

Quant à Lalo, il est sous caution et est presque parti. Presque. Le plan est pour Lalo de courir au Mexique et d’éviter de se faire attraper à nouveau. Et au début, cela semble être ce qui va se passer. Il dit même au revoir à son oncle Hector, lui assurant qu’ils n’ont pas fini d’essayer de détruire Gus. Pour le moment, cependant, Lalo doit prendre soin de lui.

Mais Lalo ne peut jamais laisser assez bien seul. Et alors que lui et Nacho attendent que les deux cousins ​​de Salamanque viennent le chercher – au même endroit précis, ils ont déposé l’argent pour Jimmy – il a une idée. Lorsque Jimmy est revenu du désert et a mis Lalo en liberté sous caution, il a expliqué son absence en disant qu’il avait des problèmes de voiture et qu’il devait abandonner sa voiture. Lalo veut une preuve, alors lui et Nacho partent à la recherche du véhicule – et le trouvent. Dans le fossé où Jimmy et Mike l’ont laissé – tir plein de balles. Jimmy n’a rien dit à Lalo à propos des coups de feu, et maintenant il a des questions. Ce qui signifie qu’il est prêt à rendre visite à Jimmy.

Kim et Jimmy

«Bad Choice Road» se termine par une séquence de 16 minutes si intense et si éprouvante pour les nerfs que je me sentais vraiment comme si j’allais vomir. Il y avait une fosse d’effroi dans mon intestin, et ça a empiré de plus en plus. Avant que l’épisode n’arrive là-bas, cependant, il déplace un peu Jimmy et Kim.

Jimmy revient clairement du désert en mauvaise forme – à la fois physiquement et mentalement. Il ne parle pas à Kim de la fusillade, ni de toute la mort dont il a été témoin. Mais les signes du SSPT sont là, le laissant sur le bord – et le sapant également de son charme Saul Goodman. Il échoue mal pendant une affaire – une affaire que Saul Goodman aurait probablement pu gagner les yeux fermés. Il est une coquille de lui-même et il peut à peine se réconforter avec tout l’argent qu’il a gagné du fiasco du désert.

Kim, pour sa part, sent le changement. Elle sent également qu’il est temps de changer elle-même – et elle quitte donc. Elle dit au revoir à son travail moelleux au retour à un travail bénévole. Curieusement, cette décision ne convient pas à Jimmy. Même si Jimmy a été connu pour faire des choix fous toute sa vie, il est confus que Kim abandonnerait un si bon concert. Et, ajoute-t-il, le travail bénévole ne paie pas les factures. Alors, quel est le plan de Kim? Il y a un soupçon de ce qu’elle veut: juste avant de quitter son bureau, elle attrape le haut de bouteille de la bouteille de tequila chère qu’elle et Jimmy ont partagée avec Ken, le gars impoli qu’ils ont fait équipe pour arnaquer une fois. Cela suggère que ce que Kim veut vraiment faire, c’est travailler avec Jimmy.

Et elle a la chance de montrer certaines de ses compétences lorsque Lalo arrive. Voici la partie tendue de l’épisode: Lalo, une arme visible dans la bande de son pantalon, demande des réponses à Jimmy. Il lui fait répéter encore et encore la même histoire sur ce qui s’est passé dans le désert. Dehors, Mike – qui a eu vent de tout cela – attend avec un fusil de sniper. Et j’ai passé tout ce moment à bout, inquiet que Kim soit abattu – soit par Lalo, soit par Mike, accidentellement.

Mais Kim prend le dessus. Elle prend le contrôle de la situation et parle à Lalo de sa vie, soulignant que Jimmy / Saul est la seule personne qui est restée fidèle à Lalo, et que si Lalo a envoyé Jimmy pour obtenir de l’argent, il n’a clairement pas faites confiance à ses propres hommes. Elle lui dit catégoriquement de mettre de l’ordre dans sa maison, et sa merde ensemble – et ça marche. Lalo a peut-être encore des doutes sur Jimmy, mais les mots vifs de Kim font l’affaire, et il part – pour retourner au Mexique et s’occuper de certaines choses. Et maintenant, nous pouvons tous expirer un instant. Jusqu’à la semaine prochaine, au moins.

Barre latérale

Je sais que je le dis chaque semaine, mais bon sang, Rhea Seehorn est une centrale électrique. Son grand moment ici est la dynamite.

Lalo reste probablement un moment, puisque Saul le référence dans Breaking Bad. Mais ça alors, je voulais tellement que Mike appuie simplement sur la gâchette à la fin et le tue. Hélas, ce n’est pas le cas.

“Les mauvais choix conduisent à de mauvaises routes conduisent à de mauvais endroits”, dit Jimmy à Kim, et j’ai un très mauvais pressentiment que le “mauvais choix” de Kim de travailler avec Jimmy va mal tourner.

Gus découvre que Juan Bolsa est le gars qui a engagé les voleurs pour arnaquer Jimmy. Bolsa le faisait apparemment pour aider Gus à résoudre la situation de Lalo, car il n’avait aucune idée de ce que Gus fait vraiment dans les coulisses.

J’ai adoré l’écran partagé qui ouvre l’épisode, montrant Kim fumant nerveusement dans l’appartement alors que Jimmy retourne à la civilisation.

Le prochain épisode est la finale de la saison. Et puis la saison prochaine est la dernière saison. Vous êtes encore nerveux? Je suis.

