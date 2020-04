«Mieux appeler Saul»: je suis un dieu dans les vêtements humains – Meilleures citations de télévision

Si vous êtes comme nous, vous pourriez avoir besoin d’être distrait du cycle d’actualités actuel – et notre dernière galerie Citations de la semaine est là juste à temps.

Comme c’est notre tradition dominicale, nous avons rassemblé les meilleurs zingers, bons mots et one-liners des sept derniers jours de télévision, y compris quelques séries qui sont sur le point de s’arrêter plus tôt que prévu.

Cette fois-ci, nous avons le manque d’esprit de Gibbs pour la Saint-Patrick sur NCIS, le flirt le plus évident d’Edrisa sur Prodigal Son (bien qu’elle n’ait jamais été aussi subtile), une blague “titre de votre sex tape” de Brooklyn Nine- Neuf qui ont pris une tournure inattendue et un échange entre Jamie et Claire d’Outlander qui nous a tous transformés en emoji cœur-yeux.

Également présenté dans le résumé de cette semaine: doubles doses de la finale de la série Hawaii Five-0 (lire post mortem), la finale de la saison de The Good Doctor’s (lire post mortem) et l’avant-dernier épisode de Schitt’s Creek (lire le récapitulatif), plus le son extraits de Manifest, The Walking Dead, Grey’s Anatomy, One Day at a Time et plus de spectacles.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!