«Mieux appeler Saul»: Jimmy vient-il de se tourner complètement vers Saul? – Questions sur la télévision

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision passée, nous lançons des interrogations à gauche et à droite sur des émissions telles que la liste de lecture extraordinaire de Zoey, Better Call Saul et How to Get Away With Murder!

1 | Ozark Season 3 Finale Spoiler Alert! Quelqu’un peut-il nous expliquer pourquoi Wendy n’aurait pas au moins brièvement reconsidéré la conclusion de l’accord avec le FBI qui lui a été présenté à Marty avant de donner son accord pour que son frère soit assassiné?

2 | Sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey, pourquoi Zoey n’a-t-elle pas eu d’IRM de suivi ou consulté un médecin depuis qu’elle a développé sa superpuissance?

3 | L’équipe NCIS: Los Angeles aurait-elle pu exprimer un peu plus son inquiétude à propos de la technologie de l’équipe de bombardement qui a été emportée par 25 mètres par la voiture explosée?

4 | Certes, American Idol ne nous fait pas attendre une semaine entière juste pour voir Dillon James se faire éliminer, non?

5 | Fans / lecteurs d’Outlander: même si nous pensions que la mort de Murtagh finirait par arriver, pensiez-vous qu’elle se manifesterait dans le même épisode que la pendaison de Roger? Et tous les autres téléspectateurs se sentant coup de fouet de la gravité de l’épisode de la semaine dernière à la qualité de cette semaine?

6 | Est-ce que John Krasinski joue une pièce pour son propre spectacle de fin de soirée?

7 | Est-ce que Carrie de Homeland va vérifier sa fille Franny une seule fois au cours de cette dernière saison, ou non?

8 | Concernant Manifest, le lecteur de TVLine Ned demande à juste titre: «Dans les 92 ans d’histoire de la télévision, y a-t-il déjà eu une scène de transport dans laquelle les prisonniers ne se sont pas échappés? Les chauffeurs des transports en prison ne regardent-ils pas la télévision? “

9 | Le Bon Docteur vous a-t-il donné un coup de fouet tonal, passant de la mort de Melendez à la fin heureuse de Shaun et Lea? Et malgré ce qui se passait à l’hôpital, Lim ou un autre chirurgien n’aurait-il pas dû écouter / instruire Shaun, un résident de troisième année, alors qu’il amputait la jambe de Vera?

10 | Sur Better Call Saul, venons-nous d’assister au moment précis où Jimmy McGill est devenu Saul Goodman, avec Jimmy déchargeant Howard sur le palais de justice? Et où se situe ce superbe cliché parmi les meilleurs de la série, y compris le père Breaking Bad?

11 | Pourquoi les voleurs du NCIS, qui savaient que Jimmy était un M.E., ne lui ont-ils pas demandé de rafistoler leur ami, au lieu de Kasie le médecin légiste? De plus, vous demandiez-vous comment les nouvelles gouttes pour les yeux de Kasie discutées de manière visible finiraient par figurer dans le scénario?

12 | Votre «expédition d’OA du FBI avec la Maggie actuellement hors écran a-t-elle rendu sa dynamique indéniablement charmante avec Haley Upton de Chicago P.D.?

13 | Si Twyla de Schitt’s Creek a été millionnaire pendant toutes ces années, pourquoi n’a-t-elle jamais proposé de venir en aide à la famille Rose qu’elle affectionne tant?

14 | Sur Survivor, étiez-vous heureux de voir Tyson revenir au jeu ou recherchiez-vous quelqu’un d’autre pour remporter le défi Edge of Extinction? Et Denise aurait-elle vraiment dû expliquer son jeu de génie d’éviction de Sandra à tout le monde de la tribu fusionnée?

15 | Trois, comptez-les, trois, des bébés nés et nommés Hope dans les deux semaines (sur This Is Us, Council of Dads et maintenant The Magicians series final)? N’y a-t-il pas d’autres noms symboliques de bébé?

16 | Nous aimons tous ce pays, mais allez, Meghan McCain – devez-vous être la seule co-animatrice de View qui positionne maladroitement sa caméra pour s’adapter au drapeau américain en arrière-plan?

17 | Si Catherine de Grey’s Anatomy ne pouvait pas faire partie de l’équipe médicale de Richard parce qu’ils étaient de la famille, pourquoi criait-elle à sa fille et à son beau-fils de travailler plus dur pour trouver un remède? D’ailleurs, pourquoi Maggie et Jackson ont-ils été autorisés à s’attaquer à son cas si sa femme n’était pas autorisée à casser un manuel dans l’espoir de l’aider?

18 | Ne vous attendiez-vous pas à ce que How to Get Away With Murder’s Bonnie ait une réaction plus émotionnelle à la nouvelle de la mort d’Asher? Ils ont utilisé à ce jour!

19 | Quelle référence Brooklyn Nine-Nine semblait plus datée: Jake, Roger et l’amiral faisant un nettoyage de cuisine de style Bird Box, ou Holt Whiplash-ing Terry? Et maintenant que nous savons que – révélation du genre alerte spoil! – Jake et Amy vont avoir un garçon, quelles sont les chances que Jake n’insiste pas pour nommer l’enfant John McClane Peralta?

20 | Last Man Standing avait-il vraiment des personnages qui débattaient avec passion «Laurel contre Yanni», ce qui était une chose [checks notes] il y a presque deux ans?

21 | Avez-vous été surpris que les cerveaux déterministes des développeurs, Forest et Katie, soient aussi amoureux? Qu’est-ce qui va obliger Lily à se présenter chez Devs le lendemain? Et à part la mort projetée de Lily, qu’est-ce que Katie cache d’autre?

22 | Quel écrivain de Late Show n’a clairement pas réussi à exciter Tiger King et a pourtant été chargé d’écrire le morceau Thomas Lennon / Joe Exotic? Parce que c’est quoi toutes les références de la culture pop, l’allitération exagérée et les comparaisons mutilées?

23 | Pourquoi l’hôpital général d’ABC ne diffuse-t-il apparemment pas des épisodes vraiment classiques dans le cadre de son plan “Friday Flashback”, alors que The Young and the Restless de CBS n’est jamais timide à l’idée de livrer une véritable explosion du passé?

Frappez les commentaires avec vos réponses – et tous les autres Q que vous souhaitez partager!