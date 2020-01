Migos sont enfermés dans le studio, probablement pour “Culture 3”

Le Migo Gang est de retour pour terminer la trilogie.



L’absence rend le coeur plus affectueux. Et bien que cela n’ait pas été entièrement une période d’exode total pour les Migos, 2019 a constaté qu’ils ralentissaient considérablement leur production. Sans surprise, étant donné le volume considérable de matériel qu’ils ont abandonné en 2018, avec Culture 2, le premier solo de Quavo, Quavo Huncho, et The Last Rocket de Takeoff. Bien que nous ayons reçu Offset’s Father Of 4 il y a près d’un an, 2019 a été relativement calme par rapport au trio d’Atlanta. En conséquence, il y a un sentiment de mystère bienvenu autour de Culture III, un album que beaucoup espèrent être un retour à la forme.

Nicholas Hunt / .

Aujourd’hui, la page officielle IG de Migos a été publiée avec une mise à jour rapide, prouvant que les garçons sont en effet de retour en ville pour travailler. “L O C K E D I N” lit la légende, à côté d’une image de Quavo, Coach K et DJ Durel dans le studio. On ne sait pas jusqu’où ils en sont dans le processus, mais il est clair que des changements sont effectivement en cours. Et qui sait – les deux versements précédents de Culture sont arrivés fin janvier, et avec le processus de lancement de l’album, nous ne pouvons rien exclure.

D’un autre côté, peut-être que Migos cherche à prendre son temps sur celui-ci. Bien que le premier chapitre de la trilogie ait été acclamé par tous, certains ont estimé que le deuxième chapitre était victime de leurs propres normes établies – même si ce n’était pas sans quelques joyaux. Seul le temps nous le dira.

.