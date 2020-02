Migos, Young Thug et Travis Scott s’associent pour «Give No Fxk»

Doigts du milieu vers le haut.

Après avoir débuté la chanson en direct à l’ASTROWORLD Fest l’année dernière, Migos s’associe à Young Thug et Travis Scott dans le cadre de leur collaboration phare «Give No Fxk», leur premier nouveau single depuis Quality Control: Control the Streets Volume 2 d’août.

Offset, Quavo et Takeoff l’ont fait exploser sur le banger explosif, produit par DJ Durel et Murda Beatz. “Nous ne donnons aucun f ** ks / Out en public et nous courons de la merde”, proclame Migos, tandis que Thugger et Travis ajoutent leurs flux mélodiques.

Migos se prépare maintenant pour Culture III, qui, selon Offset, sera le troisième et dernier chapitre de la série Culture.

“J’ai l’impression que c’est davantage sur Migos que vous ne connaissez pas encore”, a déclaré Quavo à Business Insider. «Et j’ai l’impression que cet album va être prolifique. J’ai l’impression que cet album va être l’album pour le faire. Et je pense que c’est Culture III, mais je ne sais pas. Je pense que nous pouvons changer le chapitre. “

Regardez la vidéo «GNF» ci-dessous.

