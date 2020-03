Miguel Ángel Silvestre partage un nu intégral fougueux avec une signification émotionnelle

Il est l’un des acteurs espagnols les plus sexy et son image avec peu de vêtements ne passe pas inaperçue. Depuis qu’il a participé à «Sans seins, il n’y a pas de paradis», la carrière de Miguel Ángel Silvestre a décollé et il n’a cessé de travailler depuis lors. L’interprète n’a pas seulement réussi sur le territoire espagnol, il a également eu la chance de débuter sa carrière à Hollywood grâce à des séries comme ‘Narcos’ et ‘Sense8’. Dans ce dernier, il a joué dans de nombreuses scènes risquées, ainsi que dans le dernier post qu’il a partagé sur son compte Instagram.

Miguel Ángel Silvestre, nu complet sous la douche Miguel Ángel Silvestre

L’acteur de «Velvet» a publié une image complètement nue dans une douche extérieure où il couvre ses parties intimes avec ses mains. Derrière cette image enflammée, il y a une intention beaucoup plus émotionnelle, et c’est que l’acteur a voulu rendre hommage à un instantané de lui dans une douche similaire quand il était petit. Ci-dessous, vous pouvez voir une autre photo de Silvestre enfant dans la piscine. L’interprète a voulu partager avec ses plus de trois millions d’adeptes la nostalgie de la façon dont il est impossible d’arrêter de grandir. “La vie passe …” est la légende qui accompagne sa publication.

Malgré les intentions de Silvestre, de nombreux utilisateurs n’ont pas saisi le message d’un point de vue émotionnel et sont tombés amoureux uniquement de la première image, la partageant avec des amis pour “les égayer” la quarantaine: “Illuminons la journée! Avec cette photo, le confinement est mieux dépensé”, commente l’un des nombreux followers de l’interprète.

Miguel Ángel Silvestre révèle comment il a dit à son père qu’il avait perdu sa virginité

Silvestre voulait se souvenir de son père en partageant des images de lui sur son compte Instagram. L’acteur a perdu son père il y a deux ans et en ces jours difficiles il n’a pas pu s’empêcher de penser à ce que ça aurait été de les passer avec lui: “Tu me manques tellement, papa. Ça aurait été génial de passer cette quarantaine ensemble. Ta sérénité m’a donné beaucoup de confiance. ” De plus, il a partagé une anecdote très personnelle mais émotionnelle où il a raconté à son père que pour la première fois il avait perdu sa virginité. Silvestre lui avouait à l’époque que sa première expérience “ne lui avait pas beaucoup plu”. Son père a voulu en faire la lumière: “C’est parce que tu serais nerveux. Tu vas reprendre son goût, maintenant …”, a-t-il plaisanté.

