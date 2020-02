Miguel Bosé continue de se battre pour ses enfants après sa séparation

Miguel Bosé continue de se battre pour ses enfants après leur séparation | Instagram

Il y a quatre enfants qui sont au milieu du procès entre Miguel Bosé et son ancien partenaire Nacho Palau après leur séparation après 26 ans ensemble.

Ivo, Telmo, Diego et Thaddeus ce sont les noms des enfants que Miguel Bosé a adoptés avec les Palaos avec lesquels il est actuellement en procès “double action d’affiliation”.

Le procès débutera en mars dans quelques jours à Espagne, le procès aura lieu devant le tribunal de Pozuelo de Alarcón (Madrid), c’est là que le couple a établi son domicile alors qu’ils étaient encore ensemble.

Le numéro de dossier et le jour du début du procès ont été gardés secrets car Bosé en a décidé ainsi ne veux pas qu’aucun média n’est au courant de l’affaire.

Le processus qui décidera de l’avenir d’Ivo et de Telmo, enfants biologiques de Nacho Palauet de Diego et Tadeo, enfants biologiques de Miguel Bosé, va bientôt commencer et ne souhaite pas être interrompu en demandant des entretiens, il souhaite que le dossier juridique soit le plus normal possible.

Selon le portail La Nación, l’avocat des Palaos souhaite préciser que la procédure comme le procès indique une double filiation afin que les quatre héritiers ont les mêmes droits que les frères et sœurs et que Miguel et Nacho ont des obligations et des droits étant respectivement les deux parents légalement de chacun d’eux.

“Je dois être prudent. Je ne veux blesser personne ni avoir l’intention de monter un cirque avec ce problème très grave parce que je ne l’ai pas fait dans ma vie. Je veux juste revendiquer ma situation”, a déclaré Palau au journal international.

Bien que Miguel Bosé Il est assez fermé sur le sujet au moyen d’un entretien mentionnant qu’il veut avoir ses quatre enfants seuls, la décision que le juge rend devra le respecter comme son ancien partenaire.

