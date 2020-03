Miguel, le fils de Juanjo Artero, rejoint “Servir et protéger” en tant qu’officier de police

L’acteur Juanjo Artero, qui joue le commissaire Bremón, a un nouveau collègue familier sur le tournage de «Servir y Protección». Son fils, Miguel Artero, a rejoint la quatrième saison de la fiction quotidienne de la télévision espagnole et Plane to Plane pour entrer dans la peau de un flic débutant. Cette participation spéciale a permis au père et au fils de partager des séquences au poste de police où se déroule la série.

Juanjo Artero et Miguel Artero dans «Servir et protéger»

Actuellement, la participation des jeunes est une figuration particulière, avec certaines lignes de dialogue, qui s’étalera sur 40 épisodes. Bien qu’il ne soit pas professionnellement engagé dans le théâtre et qu’il étudie à l’université, Miguel Artero voulait faire l’expérience de la profession de son père à la première personne avec un petit rôle d’officier de police. Le joueur de 19 ans est passionné de sport et de voyages, comme le montrent ses publications sur son profil Instagram.

“Ensemble”

La nouvelle a été connue lorsque Juanjo Artero a fièrement publié une photo avec son fils sur le tournage de la série La 1. “Ensemble dans” Servir et protéger “, père et fils”, a-t-il commenté sur son compte Instagram. Une publication qui continue de recevoir des messages d’affection, même de la part de collègues professionnels comme Paula Echevarría. “Ole la bonne matière première! D’un tel bâton …”, écrivait l’actrice de ‘Velvet’.

L’acteur populaire de Madrid, 54 ans, a commencé sa carrière quand il n’était qu’un enfant, donnant vie à Javi dans la série emblématique «Blue Summer». Il y a un an, il a effrayé ses disciples quand il a été admis après avoir souffert d’une embolie pulmonaire. Maintenant récupéré, il se concentre sur les enregistrements de “Servir et protéger” qu’il combine avec la pièce “Un mari idéal”.

