Mike Colter cast dans «Monsterland» – Hulu Horror Anthology

Mike Colter ne peut tout simplement pas avoir assez de frayeurs: la star du Mal apparaîtra dans un épisode de la prochaine anthologie d’horreur de Hulu Monsterland, notre site soeur rapporte Deadline.

La série – basée sur des histoires courtes de la collection de North American Lake Monsters de Nathan Ballingrud – suit des personnes brisées poussées à des actes désespérés dans le but de réparer leur vie, révélant la ligne mince entre l’homme et le monstre. Il mettra en vedette des sirènes, des anges déchus et d’autres bêtes étranges.

Dans l’épisode «Newark, New Jersey», Colter incarnera un mari en deuil qui refuse de croire que sa fille est morte.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Gagnant d’un Oscar J.K. Simmons (Whiplash, Counterpart) et Bruce Dern (Big Love) ont rejoint Goliath Saison 4 en tant que habitués de la série. Simmons incarnera George Zax, le chef d’une entreprise pharmaceutique familiale, tandis que Dern incarnera le frère de George, Frank, qui est le génie scientifique et le mouton noir ostracisé de la famille Zax.

* HBO Max a acquis le documentaire On the Record, qui a récemment fait ses débuts à Sundance et raconte l’histoire de plusieurs femmes accusant Russell Simmons d’inconduite sexuelle, après qu’Oprah Winfrey et Apple TV + se sont toutes deux retirées du film.

* Kiele Sanchez (Royaume) jouera dans le nouveau drame CBS de David E. Kelley, The Lincoln Lawyer, basé sur la série de livres de Michael Connelly sur un avocat qui dirige son cabinet d’avocats à l’arrière de sa voiture de ville de Lincoln, rapporte Deadline. Sanchez incarnera la deuxième ex-femme de l’avocat susmentionné, qui travaille comme chef de bureau.

* Quand les appels du cœur dérivent When Hope Calls, auparavant exclusif au service de streaming Hallmark Movies Now, sera diffusé chaque semaine sur Hallmark Channel à partir du dimanche 23 février, à 9 / 8c.

* Quibi a publié une bande-annonce de sa prochaine série comique Flipped, avec Will Forte (Le dernier homme sur terre) et Kaitlin Olson (C’est toujours ensoleillé à Philadelphie) en tant qu’experts en rénovation résidentielle qui tombent sur une cachette du cartel:

