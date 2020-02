Mike Colter rejoint Hulu Horror Anthology Monsterland

Mike Colter rejoint l’anthologie d’horreur de Hulu Monsterland

Après avoir éclaté avec le rôle titulaire dans la célèbre série Marvel Cinematic Universe de Netflix Luke Cage, Mike Colter a trouvé un nouveau créneau dans l’horreur en rejoignant la prochaine série d’anthologie Hulu Monsterland, marquant son deuxième effort de genre télévisé après CBS ” Mal (via la date limite).

La série, produite par Annapurna TV, est décrite comme suit “des personnes brisées poussées à des actes désespérés pour tenter de réparer leur vie” et présentera des rencontres avec des sirènes, des anges déchus et une variété d’autres créatures mythiques et d’horreurs.

L’acteur de 43 ans devrait jouer dans l’épisode “Newark, New Jersey” en tant que Brian, un mari accablé de chagrin qui se sent coupable et coupable après que sa fille a disparu sous sa montre, mais refuse de croire qu’elle est morte et se retrouve incapable de passer à autre chose ou de se connecter émotionnellement à sa femme.

Monsterland est créé, écrit et produit par Mary Laws (Prédicateur), basé sur des histoires courtes de Nathan Ballingrud Monstres des lacs nord-américains, et sera également produit par Lucan Toh (Sous l’ombre), Megan Ellison et Sue Naegle, avec Ali Krug co-EP.

Colter a trouvé son premier morceau de célébrité avec un rôle clé sur CBS » La bonne épouse et l’a suivi avec des rôles dans The CW’s Sonnerie et Fox’s Le suivant avant de jouer dans la première saison de Netflix Jessica Jones en tant que personnage de bande dessinée Luke Cage. Sa performance dans le rôle, et la série dans son ensemble, a reçu de nombreux éloges et l’a amené à diriger sa propre série en tant que Cage, qui a duré deux saisons acclamées avant d’être annulée par le service de streaming en raison de différences créatives entre eux et la salle des écrivains.

Après avoir repris son Bonne épouse rôle sur la série de suites CBS All Access, Le bon combat, il a poursuivi sa relation avec le réseau en décrochant un rôle principal dans leur série d’horreur surnaturelle Mal, qui a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et a obtenu une deuxième commande de saison de CBS.