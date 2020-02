Mike Conley de Jazz réagit à sa rétrogradation choquante

Mike Conley était censé être un énorme ajout à l’Utah Jazz, mais son mandat a été un tour de montagnes russes d’incohérence.



Mike Conley était considéré comme l’un des meneurs de points les plus sous-estimés de la NBA, il y a peu de temps. Tout en jouant pour les Grizzlies de Memphis, Conley a aidé à mener l’équipe à une finale de la Conférence Ouest et a produit l’une des époques les plus excitantes de l’histoire de la franchise. Au cours de l’été, Conley a été échangé à l’Utah Jazz où il devrait avoir un impact énorme et les faire passer la bosse. Pour beaucoup, le Jazz était censé être une équipe de chevaux noirs qui pourrait même se battre pour un championnat.

Bien que le Jazz ait parfois fière allure, ils ont également été un phare d’incohérence. Ils sont sur une séquence de trois défaites consécutives et reculent au classement de la Conférence Ouest. À l’heure actuelle, ils occupent la cinquième place avec un dossier de 36-21. En ce qui concerne Conley, il a été un facteur énorme en termes de jeu incohérent et aujourd’hui, il a été rétrogradé. Au lieu de commencer, Conley sortira du banc ce soir contre les Celtics de Boston. Dans le clip ci-dessous, Conley a réagi à sa rétrogradation et à la pièce du Jazz.

Conley dit qu’il n’est pas entièrement sûr de la raison pour laquelle le Jazz continue de perdre, même s’il pense que l’équipe doit cesser de s’attarder sur les pertes passées et continuer à avancer. Cela peut sembler être un cliché, mais c’est un conseil assez solide pour une équipe qui a du mal à maintenir la cohérence.

Heureusement pour le Jazz, il leur reste encore 25 matchs pour comprendre les choses avant les séries éliminatoires.

