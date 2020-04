Mike Epps accueille IG Skating Party, plus tard est méconnaissable dans “Latino Edition” Live

Mike Epps veille à divertir ses followers, mais quand il est allé en costume complet pour son dernier Live, les fans pouvaient à peine dire que c’était lui.



Il est connu pour ses coupures, mais Mike Epps a établi une nouvelle barre pour lui-même. L’acteur comique a profité de ses jours en quarantaine comme le reste d’entre nous, mais il profite des médias sociaux pour divertir ses fans. Tory Lanez a Quarantine Radio, Boosie Badazz a ses vies torrides, Timbaland et Swizz Beatz se sont établis en tant que promoteurs en ligne avec Verzuz Instagram Battles, et Mike Epps a décidé de passer par une soirée de patinage.

Dia Dipasupil / Personnel / .

C’est vrai, l’acteur a sorti sa paire de patins préférée, a mis des lumières LED colorées de style disco et s’est baladé sur ses planchers de bois franc. Epps a joué certains de nos succès préférés en montrant ses mouvements impressionnants de patinage à roulettes et a révélé qu’il prévoyait d’en faire un événement qui se produirait deux fois par semaine.

“Merci aux fans et aux patineurs de s’être branchés à la soirée Skate live du 1er instagram hier soir, nous sommes sur quelque chose à surveiller jeudi et dimanche, les soirées skate! Allez à mon histoire pour toute la session”, a écrit Epps en légende d’une extrait de sa session IG Live. Puis, il est revenu avec “l’édition Latino” de son Live où il était à peine reconnaissable alors qu’il balançait des nuances et une flanelle bleue tout en groove sur Tyga, YG et “Go Loko” de Jon Z. Découvrez Mike Epps s’amuser pendant la quarantaine ci-dessous.

